Mira, de urgență la spital! Artista a avut nevoie de intervenția medicilor: „Nu mă simt bine de câteva zile”

Mira este una dintre artistele îndrăgite din România. Cântăreața este mereu prinsă în concerte, fapt care nu mereu aduce cu sine doar succesul.

Artista este activă pe rețelele de socializare și mereu își ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa. Ea postează frecvent în mediul online și povestește momente personale.

Recent, cântăreața a făcut un anunț îngrijorător. Ea și-a înștiințat urmăritorii că nu se simte bine, motiv pentru care trebuie să meargă la medic.

Mira are probleme de sănătate

În mesajul postat pe internet, săi că din cauza acestor probleme nu poate fi activă pe rețelele de socializare, Asadar, vedeta le-a promis urmăritorilor că va reveni cu detalii atunci când va afla verdictul medicului pecialist.

„Nu mă simt bine de câteva zile. Astăzi merg la medic, mai exact la neurolog, mă doare foarte rău capul. Nu am puterea să fiu așa activă. Revin cu detalii”, a scris Mira pe Instagram.

Cântăreața a trecut peste o intervenție

Cu puțin timp în urmă, că a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În imagini, vedeta apărea pe patul de spital, dar aceasta a ezitat să dezvăluie mai multe despre intervenție.

„Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, a transmis de Mira, pe pagina personală de Instagram.

Mira este îndrăgostită din nou

Levi Elekes este un tânăr extrem de influent în mediul online, iar în prezent acesta se laudă cu o comunitate mare pe TikTok și conduce o firmă care are activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Cei doi formează un cuplu de ceva timp, iar recent au decis să destăinuie poveste lor de dragoste și în mediul online.

„Am atâtea de spus și totodată nimic fiindcă aș vrea sa las pozele acestea să vorbească. Nu mă pricep neapărat la descrieri siropoase, în intimitatea noastră cred că sunt suficient. Mă bucur să share-uiesc cu voi și acest aspect fiindcă îmi era din ce în ce mai greuuu să nu va împărtășesc cele mai minunate momente din viața mea alături de omul care scoate tot ce e mai frumos din mine”, a scris artista pe contul său de Instagram.