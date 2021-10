S-a aflat de unde câştigă Mircea Badea sume colosale!

Mircea Badea se bucură de venituri frumușele. Prezentatorul TV încasează, pe lângă salariul de la Antena 3 și bani din numeroase afaceri, pe care familia le deține. Spre exemplu, potrivit Cancan.ro, una dintre cele mai bănoase surse este Editura Badea SRL, prin care mama prezentatorului, profesoară de limba română comercializează numeroase cărți pentru elevi.

Totodată, familia Badea mai deține și o firmă specializată în distribuția prin comenzi pe internet, ce a adus, la rândul ei, încasări frumușele în familia prezentatorului Mircea Badea.

Câți bani face Mircea Badea din afaceri

În 2016, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, editura familiei Badea se bucura de un profit de 32. 571 de lei, fiind mai mic față de anul 2015, când profitul fusese de 36.151 de lei.

Totodată, familia Badea mai deține și o firmă specializată în distribuția prin comenzi pe internet ce a adus, în 2016, câștiguri de 59.294 de lei.

În 2020, venitul familiei Badea s-a învârtit în jurul sumei de aproximativ 20.000 de euro, adică 89.638 de lei.

Mircea Badea, dezvăluiri de senzație din viața personală

Prezentatorul de la Antena 3 a recunoscut că nu duce un stil de viață sănătos, din contră, el a precizat că nu se duce la sală, așa cum s-ar crede.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știți are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, declara el la Antena 3, potrivit sursei de mai sus.