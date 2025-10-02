B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro

Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 12:01
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Sursa Foto: Instagram - mirceabravo
Cuprins
  1. Despre ce este filmul cu care Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane
  2. Cât a costat producția filmului „Vecina”
  3. Care este povestea reală care l-a inspirat pe Mircea Bravo

Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu „Vecina”, cel mai nou film de comedie care promite să cucerească publicul românesc. Inspirată dintr-o întâmplare reală ce i-a influențat profund viața, pelicula aduce în prim-plan umorul autentic cu care acesta și-a obișnuit deja fanii, dar și o notă de sinceritate și emoție ce transformă povestea într-una memorabilă.

Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane. Sursa Foto: Instagram – mirceabravo

Despre ce este filmul cu care Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane

„Vecina” aduce pe ecran povestea Doinei, o femeie temperamentală și pusă mereu pe harță, care reușește să le facă viața un coșmar vecinilor săi. Situațiile cotidiene, aparent banale, sunt transformate în adevărate confruntări pline de umor și absurditate, scoțând la iveală trăsături de caracter pe care mulți le recunosc din viața de zi cu zi.

Mircea Bravo interpretează rolul principal și, alături de o distribuție de excepție ce îi include pe Costel Bojog, Adrian Cucu, Oana Zara, Elena Moldovan, Bogdan Bob Rădulescu și Cristina Buburuz, dă viață unei comedii savuroase, inspirate din realitate.

Cât a costat producția filmului „Vecina”

Actorul și comediantul Mircea Bravo a mărturisit că „Vecina” este cel mai ambițios proiect al său de până acum, cu un buget ce a depășit pragul de 1 milion de euro. Întreaga sumă a fost asigurată din resurse proprii și din contribuția asociatului său de încredere, Cristian Ilișuan. Procesul de filmare nu a fost deloc lipsit de provocări: vremea capricioasă a dat peste cap planurile echipei, forțându-i pe producători să schimbe de mai multe ori locațiile stabilite inițial. Aceste adaptări neprevăzute au generat costuri suplimentare considerabile, de peste 50.000 de euro.

Care este povestea reală care l-a inspirat pe Mircea Bravo

Personajul Doina este inspirat din viața personală a comediantului, care a avut o vecină ce l-a dat în judecată de 15 ori. „Sigur o să mă dea în judecată, dar nu cred că o să aibă succes. Eu îi mulțumesc că mi-a fost sursă de inspirație, dar nu o să pupe un ban”, a spus Mircea Bravo pentru Pagina de media.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Monden
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Monden
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Fiul lui Adrian Minune clarifică lucrurile. Motivul care a dus la despărțirea de fosta iubită
Monden
Fiul lui Adrian Minune clarifică lucrurile. Motivul care a dus la despărțirea de fosta iubită
Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
Monden
Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Eveniment
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Monden
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
Monden
Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Monden
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Andreea Bănică, reacție la acuzațiile că și-a făcut operații estetice: „Dacă îți e bine, unii trebuie să vină să-ți dea cu ceva în cap”
Monden
Andreea Bănică, reacție la acuzațiile că și-a făcut operații estetice: „Dacă îți e bine, unii trebuie să vină să-ți dea cu ceva în cap”
Ultima oră
12:26 - Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
12:03 - Producția auto intră în era Inteligenței Artificiale. Parteneriat extins între Stellantis și Mistral AI
12:02 - Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
11:38 - Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
11:35 - Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
11:09 - Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
11:06 - Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
11:01 - Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
10:39 - Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
10:36 - Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt