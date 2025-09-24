B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul

Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul

Selen Osmanoglu
24 sept. 2025, 08:56
Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul
Mircea Bravo. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Despre „Vecina”
  2. O poveste reală și un apartament vândut în pierdere
  3. De unde vine inspirația lui Mircea
  4. Cum a ajuns Mircea Bravo cunoscut

Mircea Bravo a vorbit despre vecina acestuia, care este personajul principal din nou său film intitulat „Vecina”. Aceasta l-a dat pe comediant în judecată de mai multe ori, iar când a aflat că va scoate acest film, l-a mai dat o dată.

Despre „Vecina”

Întrebat despre proiectele pe care le are în plan, Mircea Bravo a declarat că vrea să scoată filmul „Vecina”, însă este o cursă contra cronometru.

„Am făcut ceva și anul acesta. Se numește ‘Vecina’. Este despre o fază reală, chiar am o vecină reală. Chiar am o vecină care m-a dat în judecată de multe ori și acum, ce e interesant este că ea m-a dat în judecată. Mi-a deschis acțiune în instanță, pentru că vrea să retrag filmul. Și acum, ce mi se pare tare este… să văd dacă apuc să ajung cu filmul în cinema sau nu… Până mă dă ea în judecată! Este o chestie contra cronometru, cum ar veni”, a spus Mircea Bravo, conform Viva.

O poveste reală și un apartament vândut în pierdere

„Mi s-a părut interesant de la început. Eu stăteam în bloc cu vecina asta și din cauza ei mi-am vândut apartamentul în pierdere. M-am mutat în altă parte. Am încercat să dau în chirie dar nu l-a vrut nimeni. De-abia am reușit să-l vând și mi s-a părut o chestie foarte tare, un subiect de film, și l-am transformat într-un film”, a povestit el.

Întrebat dacă nu s-a gândit să o dea și el pe femeie în judecată, comediantul a răspuns negativ.

„Nu. Ea mă dă pe mine în judecată. Ea zice acum că fac film inspirat de ea. Este inspirat de ea, dar ea nu are niciun prejudiciu și asta este o discuție care va avea loc în instanță”, a spus acesta.

În film, vecina apare doar cu prenumele: Doina. Costurile pentru acest proiect au ajuns la peste un milion de euro.

De unde vine inspirația lui Mircea

Comediantul spune că se inspiră foarte mult din subiectele românești.

„Mă inspiră subiectele românești, mă tentează cele pe care se bate românul în general… Și, de la asta să pornesc. Și acum mă gândesc la chestia asta, la ceva cu un copil mic, dacă tot am copil mic. Mă gândesc dacă aș putea face un film despre copii mici. Pentru că toată viața s-a schimbat și sunt convins că mulți dintre cei care urmăresc ‘au problema aceasta’”, a spus el.

„Adică ‘problema’, au situația în care au copil și au provocări și atunci încerc să găsesc chestii reale din viața mea, pe care să le transpun într-un film”, a adăugat.

Cum a ajuns Mircea Bravo cunoscut

„Eu sunt dintr-un oraș foarte mic, se numește Beclean, are 10.000 de locuitori și automat orice chestie pe care o face copilul se află în tot orașul. La început era o chestie foarte greu de explicat, adică părinții mei mă întrebau cum să le explice la oameni, pentru că nu înțeleg oamenii de ce fac asta.

Părinții mei, la început, bineînțeles că au fost sceptici, dar după aproximativ un an și jumătate, când au văzut că eu vreau să fac treaba asta serios, sunt foarte disciplinat în programul meu de postare, cumva au acceptat și după aia, cu timpul, au venit și reacțiile pozitive din partea oamenilor. Și atunci au înțeles cumva drumul meu, și ceea ce îmi doresc în viață”, a spus Mircea Bravo, potrivit antena3.ro.

„Cred că nu a fost neapărat o chestie de frică la început, pentru că, dacă pun pe foaie, nu era niciun risc. Dar frici bineînțeles că aveam și cumva era și o vârstă la care îmi permiteam, nu vreau să fiu ipocrit și să spun că și la 50 de ani m-aș fi apucat. Aveam 20 și ceva de ani, îl aveam și pe Cristi, un prieten de-al meu, făcea ceva de genul acesta în televiziune și atunci, în momentul în care i-am propus proiectul, cumva erau doi oameni care trebuiau să tragă împreună la un proiect. Și chestia asta a contat foarte mult”, a mai declarat el.

