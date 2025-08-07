Mircea Radu a povestit cum a ajuns de la de știri la prezentator , la un format care a ajuns popular.

Cum a venit schimbarea

Au trecut mai bine de 17 ani de când Mircea Radu debuta la TV ca prezentator al emisiunii matrimoniale, însă încă este asociat cu producția care i-a definit cariera.

„Ca mai toate lucrurile importante din viața mea, am ajuns întâmplător să conduc acel grandios show de televiziune. De pildă, chiar sub nasul meu se difuza promo din oră în oră cu organizarea castingului pentru postul de prezentator al emisiunii, dar eu nu îl vedeam, pentru că nu eram interesat. Eu eram prezentator de știri și cu asta basta! Dar am fost sedus de frumusețea și forța formatului, de renumele lui Valeriu Lazarov, de diplomația doamnei Ileana Pop (cea care conducea imperiul Lazarov aici, în România). Dar, nu în cele din urmă, cred că mai rămăsese în mine ceva din Mircea Radu animatorul de radio ce fusesem odată, la începutul anilor 90”, a explicat vedeta, într-un interviu viva.ro, citat de .

Mircea Radu a renunțat la viața agitată din Capitală și s-a mutat la Piatra Neamț, alături de familia sa. Decizia spune că a fost una „dură, dar asumată”.

„Dură, dar asumată. Eu sunt bucureștean de generații, îmi iubesc orașul în care m-am născut, în care am crescut, în care am învățat tot ce înseamnă viață, și nu l-aș da pe nimic în lume, nici pe New York, nici pe Londra sau Paris. Mutatul din Capitală a fost o decizie pe care eu și Raluca am luat-o împreună, umăr la umăr, pentru un anumit scop”, a adăugat Mircea Radu