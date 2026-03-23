Mirela Vaida participă la Asia Express 2026: De ce a ales vedeta să plece de acasă

Flavia Codreanu
23 mart. 2026, 18:29
sursa foto: Instagram/Mirela Vaida
Cuprins
  1. Motivele pentru care Mirela Vaida a acceptat provocarea
  2. Traseul pe care vedetele îl vot parcurge
  3. Lista concurenților din noul sezon  

Mirela Vaida a acceptat să plece în aventura vieții sale la Asia Express 2026, unde va face echipă cu artista Oana Tomoiagă. Ruta spectaculoasă  va purta concurenții prin Uzbekistan și China.

Motivele pentru care Mirela Vaida a acceptat provocarea

Vedeta Antena 1 a mărturisit că această experiență este mai mult decât un simplu show de televiziune, este o ocazie de a ieși din rutină. Mirela a explicat că simte nevoia unei redescoperiri personale și a unei evadări din cotidian.

„Trăiesc de ani de zile în control. În direct, în viață, în tot. Dar, la un moment dat, simți că te obosește… și că ai nevoie să te regăsești altfel. De aceea am spus DA provocării @americaexpressromania. Pentru mine e mai mult decât un show. E o evadare, o redescoperire, o experiență în care vreau să mă las în voia sorții, să nu știu ce urmează, să trăiesc fiecare clipă exact așa cum vine. Plec cu dorul familiei în inimă și cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Și nu plec singură. O am alături pe @oanatomoiaga.official , nebuna mea frumoasă, și știu că împreună vom face cea mai faină echipă. Țineți-ne pumnii”, a declarat Mirela Vaida pe contul de socializare.

Traseul pe care vedetele îl vot parcurge

Sezonul cu numărul nouă al emisiunii propune o rută spectaculoasă ce îi va purta pe cei 18 concurenți prin locuri pline de istorie și contraste culturale uriașe. Din momentul în care Mirela Vaida s-a pregătit să descopere oameni și obiceiuri dincolo de clișeele turistice, într-o cursă care pune la încercare rezistența fizică și psihică. Drumul Mătăsii promite peisaje de o frumusețe neașteptată, dar și numeroase pericole pe care echipele va trebui să le depășească pentru a ajunge la destinație.

Lista concurenților din noul sezon  

Lista celor care pleacă în aventura una diversă, incluzând nume mari din muzică, sport și televiziune. Pe lângă Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, ele se vor întrece cu echipe formate din Cheloo şi Mihai Ban, Maurice Munteanu şi Connie Preda, Radu Isac şi Eduard Hordilă, sau fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul Alin Alexuc Ciurariu. De asemenea, în cursă se mai află Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, dar și What’s UP alături de soţia lui, Miky.

