Momente de groază pentru una dintre surorile Kardashian: „Trebuie să mă operez”

Khloe Kardashian a trecut prin clipe teribile. Vedeta s-a confruntat, recent, cu o tumoră. Blondina a dezvăluit de ce a purtat un bandaj pe față timp de mai multe săptămâni.

Vedeta din „The Kardashians” a spus că observase în urmă cu ceva timp , inițial gândindu-se că este probabil o erupție normală. Cu toate acestea, după mai multe luni în care aceasta nu se retrăgea, a apelat la ajutorul medicului, relatează .

„Am văzut numeroase povești care circulă despre bandajul în continuă evoluție de pe fața mea, unii dintre voi întrebându-se de ce port unul în ultimele săptămâni. După ce am observat o mică umflătură pe fața mea și am presupus că este ceva minor precum un coș, am decis să fac o biopsie la 7 luni după ce mi-am dat seama că nu se mișcă.”, a povestit Khloe.

Vedetei i-a fost îndepărtată tumora

Kardashian a adăugat că a primit două biopsii de la doctori diferiți care au considerat amândoi că umflătura era „incredibil de rară” pentru cineva de vârsta ei. Vedetei i-a fost îndepărtată tumora, iar acum este în proces de vindecare. Khloe le-a promis fanilor să îi țină la curent cu starea sa de sănătate.

„Câteva zile mai târziu mi s-a spus că trebuie să mă operez imediat pentru a mi se îndepărta o tumoare de pe față. L-am sunat pe nimeni altul decât pe doctorul Garth Fisher, un prieten drag al familiei mele și unul dintre cei mai buni chirurgi din Beverly Hills, despre care știam că va avea o grijă incredibilă de fața mea. Sunt recunoscătoare să împărtășesc faptul că Dr. Fischer a reușit să obțină totul, toate marginile mele par clare și acum am trecut la procesul de vindecare.

Așa că, iată-ne… veți continua să-mi vedeți bandajele și, când voi avea voie, probabil că veți vedea o cicatrice (și o adâncitură în obraz de la tumora care a fost îndepărtată), dar până atunci sper să vă bucurați de cât de fabulos fac să arate aceste bandaje pentru față”, a dezvăluit vedeta.

Khloe Kardashia, apel către fani

Blondina a mai adăugat că singurul motiv pentru care este pentru a ne reaminti să ne facem controale frecvente, povestind despre sperietura pe care a avut-o în trecut în ceea ce privește sănătatea, când medicii i-au găsit o aluniță canceroasă pe spate, notează .

„La 19 ani, am avut melanom pe spate și am suferit o operație pentru a-l îndepărta și pe acela, așa că sunt predispusă la melanoame. Chiar și cei care nu sunt, ar trebui să ne verificăm tot timpul”, a îndemnat Kardashian.

„Eu sunt o persoană care poartă cremă de protecție solară în fiecare zi, cu sfințenie, așa că nimeni nu este scutit de aceste lucruri. Vă rugăm să luați acest lucru în serios și să vă faceți autoexaminări regulate, precum și controalele anuale.”