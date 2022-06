Momente de panică pentru Andreea Bănică. Și-a pierdut fiul în vacanță. „Am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală!”

Andreea Bănică a trecut prin clipe de panică după ce și-a pierdut fiul în timp ce se aflau în vacanță. Noah a plecat singur la plimbare fără să îl fi văzut cineva.

Vedeta a recunoscut că a trecut prin clipe foarte grele în momentul în care a observat că fiul ei lipsește. Se pare că fiul artistei a plecat singur la plimbare, din dorința de a explora împrejurimile, timp în care mama lui a trecut prin momente cumplite, conform

Cum și-a pierdut Andreea Bănică fiul în vacanță

a vorbit despre incidentul din vacanță și despre ce a simțit atunci când a observat că fiul ei este de negăsit, spunând că „Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci!

Acum Sofia e mare, are 14 ani. O s-o las anul acesta să plece singură în vacanță cu prietenele, în Grecia. Nu sunt genul de mamă sperietoare, genul: aoleu pleacă copilul, ce să mă mai fac!’ a povestit artista.

De asemenea, că ,,Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. Am și motive pentru că, la toate concertele mele în aer liber, se întâmplă să se mai piardă câte un copil, tocmai când sunt eu pe scenă. Și culmea, eu sunt cea care trebuie să anunț că s-a pierdut copilul respectiv’.

Cum se înțelege Andreea cu fiica ei

a vorbit acum ceva vreme și despre relația pe care o are cu fiica ei, spunând că „Nu mă sperie că se maturizează. Mă sperie faptul că atunci când îi spun că poate să își strice părul, trebuie să îi spun de multe ori. Ideea e că atunci când îi spun că părul este frumos natural și dacă îl ai așa trebuie să îl menții să ai grijă de el, dacă ai niște unghii frumoase, naturale, ai grijă de ele, nu le pune pe cele false, imense, ca să pari altceva.

Încerc să mențin tot ce e natural și frumos la ea, pentru că știu că am un copil frumos, deosebit și e normal să țin așa de ea, cât pot de mult. Mai departe și mai târziu, ea va decide ce-și va face, cum va avea părul, creț, blond, ars, nears. Va trece și ea prin niște experiențe, pentru că așa sunt copiii, așa am fost și eu. Eu, la rândul meu, am trecut prin părul blond ars, cu meșe multe, care mai cădeau pe scenă și tot așa., a declarat Andreea Bănică, pentru .