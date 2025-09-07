B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”

Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 15:52
Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
Sursa foto: Facebook

Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală, săptămâna trecută. Acum, aceasta este în proces de vindecare și a dezvăluit cum a decurs totul.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Mie îmi era frică de anestezie”

Ce s-a întâmplat

Monica Anghel a fost operată la ochi: „Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”, anunța ea, în urmă cu cinci zile.

Acum, aceasta este în proces de vindecare. Ea spune că se simte bine, dar are anumite restricții.

„Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a adăugat.

„Mie îmi era frică de anestezie”

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine!”, a mărturisit Monica Anghel, pentru Click.

„Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt  încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a adăugat ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Monden
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Monden
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Monden
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
Monden
Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
Monden
Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
Monden
Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
Monden
Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Monden
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Monden
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Ultima oră
16:15 - Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament
15:29 - Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
14:51 - Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
14:30 - Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
14:13 - Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
13:22 - Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
12:54 - Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
12:15 - O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
11:42 - Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
11:24 - Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod