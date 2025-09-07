Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”

Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală, săptămâna trecută. Acum, aceasta este în proces de vindecare și a dezvăluit cum a decurs totul.

Ce s-a întâmplat

„Mie îmi era frică de anestezie”

Ce s-a întâmplat

Monica Anghel a fost la : „Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”, anunța ea, în urmă cu cinci zile.

Acum, aceasta este în proces de vindecare. Ea spune că se simte bine, dar are anumite restricții.

„Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a adăugat.

„Mie îmi era frică de anestezie”

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine!”, a mărturisit Monica Anghel, pentru .

„Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a adăugat ea.