Monica Bîrlădeanu se bucură de o exotică care i-a îmbogățit „mintea, inima și sufletul”. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare ce a făcut acolo.

Monica se află în Ubud, un oraș din centrul insulei Bali, Indonezia. Acesta este renumit pentru peisajele sale spectaculoase, cultura și arta locală, dar și experiențele pe care le oferă turiștilor.

Monica, cu ajutorul unui ghid turistic, a descoperit frumusețea locului și s-a bucurat de peisajele impresionante. Ea a împărtășit experiența pe rețelele de socializare, conform .

Aceasta a mărturisit că a văzut cascade, orezării, temple, maimuțe și elefanți prietenoși.

„Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional”, a scris femeia.

Ea i-a mulțumit ghidului turistic pe care l-a avut. De asemenea, spune că experiența i-a „îmbogățit mintea, inima și sufletul”.

„Le-am descoperit pe toate cu ajutorul celui mai talentat ghid pe care l-am avut vreodată. Mulțumim din suflet! Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul. Revin mai pe seară cu un filmuleț best of Ubud”, a mai transmis vedeta pe Instagram.