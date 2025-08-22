B1 Inregistrari!
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul". Locul exotic care a cucerit-o

Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 12:31
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
Foto: Instagram

Monica Bîrlădeanu se bucură de o vacanță exotică care i-a îmbogățit „mintea, inima și sufletul”. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare ce activități a făcut acolo.

Cuprins

  • Unde este Monica Bîrlădeanu
  • Mesajul Monicăi Bîrlădeanu

Unde este Monica Bîrlădeanu

Monica se află în Ubud, un oraș din centrul insulei Bali, Indonezia. Acesta este renumit pentru peisajele sale spectaculoase, cultura și arta locală, dar și experiențele pe care le oferă turiștilor.

Monica, cu ajutorul unui ghid turistic, a descoperit frumusețea locului și s-a bucurat de peisajele impresionante. Ea a împărtășit experiența pe rețelele de socializare, conform Click.

Mesajul Monicăi Bîrlădeanu

Aceasta a mărturisit că a văzut cascade, orezării, temple, maimuțe și elefanți prietenoși.

„Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional”, a scris femeia.

Ea i-a mulțumit ghidului turistic pe care l-a avut. De asemenea, spune că experiența i-a „îmbogățit mintea, inima și sufletul”.

„Le-am descoperit pe toate cu ajutorul celui mai talentat ghid pe care l-am avut vreodată. Mulțumim din suflet! Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul. Revin mai pe seară cu un filmuleț best of Ubud”, a mai transmis vedeta pe Instagram.

