Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor

Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor

Elena Boruz
11 sept. 2025, 16:38
Sursă foto: captură video YT/ Acasă La Măruță
Cuprins
  1. Ce greutăți au întâmpinat Monica și Leonard Doroftei în relație
  2. Cum au gestionat Monica și Doroftei problemele în fața copiilor
  3. Ce l-a atras cel mai mult pe campionul român la soția sa

Monica și Leonard Doroftei sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Se iubesc de mai bine de trei decenii, iar relația dintre ei a rămas la fel de strânsă ca atunci când erau tineri îndrăgostiți.

Recent, aceștia au fost invitați într-un podcast unde au povestit cum au depășit momentele mai puțin plăcute din viața lor, cum au reușit să gestioneze problemele în fața copiilor, dar și cum a fost viața lor, având în vedere schimbările pe care le-au tot făcut.

Ce greutăți au întâmpinat Monica și Leonard Doroftei în relație

Ca în fiecare cuplu, neînțelegerile sunt inevitabile. Totuși, în cazul de față, pare că lucrurile au fost aproape perfecte, deoarece Monica a povestit că ea și soțul ei niciodată nu au avut momente dificile în relație.

„(n.r. Ați avut în anii ăștia și vreun moment mai greu, vreun moment mai de cumpănă? În relație mă refer). În relație, nu. Chiar vorbeam amândoi că, uite, suntem niște norocoși. Adică, atât timp cât el a fost acasă, nici unul dintre noi nu a luat o decizie din asta fulgerătoare. Știi? Nu pot să stau cu tine seara asta. Vorbeam așa. Nu pot să te văd, că sunt oameni la care se întâmplă treaba asta. Și zic, băi, cred că e o chestie tare bună pentru noi, o binecuvântare. Așa că eu n-aș putea. Eu nu pot. Dacă mă supăr pe el, nu pot să adorm. Găsesc eu ceva să fac ca să-mi treacă. Da, da, dar chiar că am fost binecuvântați. Ne găsim așa de mici amândoi”, a povestit Monica Doroftei, în cadrul podcastului „Acasă La Măruță”.

Cum au gestionat Monica și Doroftei problemele în fața copiilor

Când vine vorba de problemele imprevizibile, cei doi au mărturisit că au preferat să facă o alianță și să îi ferească pe copii de ele. Niciodată nu și-au dorit ca cei mici să afle situațiile cu care se confruntă, ci au dorit să îi protejeze.

„Copiii nu au aflat niciodată problemele, pentru că noi suntem uniți și împotriva lor. Dacă avem ceva de discutat cu unul dintre ei, ne unim. Facem echipă. Și chiar dacă poate tu nu ești prea de acord, tot te duci și la… Da, da, da. Mă duc pe ideea lui, că am conștientizat treaba asta când erau micuți. Chiar dacă nu suntem de acord în momentul ăla, mergem pe ideea celui care a apucat să spună ceva. Și după… Discutăm între noi. Dar asta ajuta ca să fie o direcție. Cred că mintea lor are nevoie de un pic de structură. Dacă noi spunem… Eu spun ceva și tatăl altceva…”, au adăugat cei doi parteneri.

Monica și Leonard Doroftei au cucerit întreaga țară mai ales odată cu participarea la emisiunea „Power Couple”. Acolo, cei doi au afișat o relație sudată, doi parteneri care indiferent de situație se susțin și pentru care cea mai importantă este bunăstarea dintre ei.

Monica și Leonard au făcut o echipă foarte bună și au avut un parcurs demn de concursul la care au participat.

Ce l-a atras cel mai mult pe campionul român la soția sa

În urmă cu ceva timp, Leonard a declarat ce l-a cucerit iremediabil la Monica. Acesta a precizat că privirea soției sale l-a făcut să simtă liniște și protecție.

„Bunătatea și liniștea pe care mi-a oferit-o atunci când i-am întâlnit privirea, m-am simțit liniștit, m-am simțit protejat într-un fel, am simțit ceva, am zis Wow! Așa a fost. Din clipa aia m-am liniștit, din clipa aia am început să mă focusez pe ce făceam pe box (…) Mi-a mers bine”, a declarat Leonard Doroftei, în urmă cu ceva timp, la Știrile Antena Stars.

