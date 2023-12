Moș Crăciun a venit deja la Saveta Bogdan! Cadoul inedit primit de artistă: „M-am bucurat foarte mult”

Așteptarea Moșului Crăciun aduce bucurie atât copiilor cât și adulților în noaptea de Ajun. Copiii trimit scrisori către Laponia cu dorințele lor, iar Moșul le aduce cadourile. Chiar și adulții se bucură de magia acestei perioade, conform mărturiei lui Saveta Bogdan (77 de ani).

Moș Crăciun a venit deja la Saveta Bogdan

„Moș Crăciun a fost mai grăbit anul ăsta la mine. A venit deja! Am primit de la el o bluză și multe farduri. M-am bucurat foarte mult”.

Artista a dezvăluit că petrece Sărbătorile din acest an , care este avocat, și cu care formează un cuplu de peste două decenii, potrivit .

„Anul acesta o să fiu împreună, de Sărbători, cu iubitul meu avocat. Fiica mea nu o să fie alături de mine, dar o să ne auzim, o să ne vedem prin Skype cu ea, cu ginerele meu. Îi arăt lui bradul și toate cele, mă înțeleg perfect cu el. O să plec, la anul, la ei, în mai, și o să stau până la finalul lui august”.

Artista va pregăti diverse preparate pentru masa de Crăciun

că atunci când nu este pe scenă sau nu participă la emisiuni de televiziune, acordă o atenție deosebită responsabilităților casnice.

„Mi-am cumpărat deja varză murată pentru sarmale, să am totul pregătit aici lângă mine, în casă. O să am de toate pe masa de Crăciun: sarmale, chec, salată de boeuf, cozonac, caltaboș. Eu o să le prepar, îmi place să gătesc. Cât privește programul meu de Revelion, pot spune că o să muncesc ca în fiecare an. Am trei locuri unde o să cânt și mă bucur tare mult că este activitate și totul și-a revenit la normal”.