Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”

Anamaria Prodan a vorbit despre relația cu Gavril. Impresara a explicat de ce tot amână cu acesta.

Ce spune Prodanca despre relație

Ce spune despre nuntă

Impresara a fost prezentă miercuri seară la petrecerea Viva Influencers, însă fără Ronald. Aceasta a venit însoțită de stilistul ei, Adrian Pescariu.

„Ronald a intrat în cantonament, nu-l mai vedeți. Până la gală, pe 8 noiembrie, nu-l mai vedeți. Acum este în pregătire în America. Acum în România colind cu Peschi, persoana de încredere. Nu e gelos Ronald! E greu fără el, dar noi nu stăm foarte mult despărțiți. În două săptămâni, plec la el! Plec vin, sunt între copii, ne împărțim”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru .

Anamaria Prodan a divorțat, în noiembrie anul trecut, de antrenorul Laurențiu Reghecampf după un proces de 4 ani. Oamenii s-au așteptat să anunțe nunta cu noul iubit, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Suntem ok așa! Cred că asta trebuie să vină natural, nu e că: