B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”

Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 14:03
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Anamaria Prodan. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube

Anamaria Prodan a vorbit despre relația cu Ronald Gavril. Impresara a explicat de ce tot amână nunta cu acesta.

Cuprins

  • Ce spune Prodanca despre relație
  • Ce spune despre nuntă

Ce spune Prodanca despre relație

Impresara a fost prezentă miercuri seară la petrecerea Viva Influencers, însă fără Ronald. Aceasta a venit însoțită de stilistul ei, Adrian Pescariu.

„Ronald a intrat în cantonament, nu-l mai vedeți. Până la gală, pe 8 noiembrie, nu-l mai vedeți. Acum este în pregătire în America. Acum în România colind cu Peschi, persoana de încredere. Nu e gelos Ronald! E greu fără el, dar noi nu stăm foarte mult despărțiți. În două săptămâni, plec la el! Plec vin, sunt între copii, ne împărțim”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru Click.

Ce spune despre nuntă

Anamaria Prodan a divorțat, în noiembrie anul trecut, de antrenorul Laurențiu Reghecampf după un proces de 4 ani. Oamenii s-au așteptat să anunțe nunta cu noul iubit, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Suntem ok așa! Cred că asta trebuie să vină natural, nu e că:

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Monden
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Monden
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Monden
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Monden
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Monden
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Monden
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Monden
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Monden
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Monden
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Ultima oră
14:30 - Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
14:27 - Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
14:21 - Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
14:21 - Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători
14:16 - Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”
14:10 - Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților
13:40 - Bărbat internat la Psihiatrie după ce și-a amenințat soția și fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă. De la ce a izbucnit conflictul
13:39 - Motociclist, lovit de o mașină și aruncat pe șosea. Bărbatul mergea la ziua de naștere a fiului său
13:31 - Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt
13:15 - Alimentele care pot provoca migrene. Mulți oameni le consumă, fără a bănui ce efecte au