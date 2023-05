Motivul pentru care Andreea Marin evită stațiunile de pe litoralul românesc: „Deci nu mă veți vedea niciodată în vacanțe la noi la mare”

Acasă, de rai, care se manifestă sub forma unei grădini fermecate. Acolo, natura înflorește într-un spectacol minunat de pomi fructiferi, legume gustoase și plante aromatice care emană parfumuri îmbietoare.

Andreea Marin are un paradis ecologic

Fosta prezentatoare TV a deschis porțile și a invitat reporterul de la Vorbește lumea să facă un tur al grădinii.

„Este grădina cu miresme în care dăm voce și vizibilitate unor idei frumoase și într-adevăr am clădit pas cu pas, în ani de zile, căci nu a fost așa de la început, acest loc multicolor și este și rodnic. Avem de toate: legume, fructe, avem plante aromatice. Toate sunt crescute fără chimicale”, a povestit Andreea.

, a dezvăluit că în acest an a avut parte de o experiență cu totul specială în grădina sa. Pentru prima dată, ea a cules măsline și rodii direct din propriul ei spațiu verde, scrie .

Amintiri frumoase în Mamaia

„Cu ce stațiune de la Marea Neagră ai cele mai tari amintiri?”, a fost prima întrebare la care a răspuns Andreea Marin.

„Mamaia, în copilărie. Dar a existat un moment nefast în copilăria mea… îmi pare rău că stric bucuria cu o întâmplare ce mi-a zdruncinat viața. Plecând de la mare spre casă, noi am avut un accident și mi-am pierdut mama. Aveam 9 ani pe atunci. Și atunci am decis pur și simplu că nu-mi doresc să mă mai întorc acolo. Deci nu mă veți vedea niciodată în vacanțe la noi la mare. Că am mai avut ceva treabă și am mai mers o zi și m-am întors înapoi, asta e altceva. Dar e o chestiune personală. Pur și simplu e o durere care, deși cumva lăsată trecutului, n-are cum să nu aibă rădăcini acolo în mine. Dar da, din copilărie am amintiri frumoase acolo”, a mărturisit Andreea.