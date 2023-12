Motivul pentru care Mihai Trăistariu este singur la 44 de ani. Ce greșeli nu ar mai repeta artistul: „Aleg fătuci de 19 ani”

Artistul a avut mai multe eșecuri în relațiile sale cu diverse domnișoare și nu a reușit să ajungă în fața altarului cu nicio dintre ele. El a recunoscut că a comis mai multe greșeli în relația cu partenerele sale, iar în ceea ce privește pasiunea, aceasta s-a estompat rapid.

, recunoaște că a avut peste 10 relații nereușite și nu înțelege unde a greșit. Artistul a fost implicat în relații cu partenere mult mai tinere, cu o diferență de 20 de ani, însă acestea au eșuat rapid, scrie .

Artistul recunoaște unde a greșit

Mihai Trăistariu consideră că alegerile pe care le-a făcut nu au fost cele mai bune, astfel că a rămas singur la scurt timp după ce s-a implicat emoțional.

„Eu nu am reușit să mențin flacăra niciodată aprinsă. Cred că puteam să o mențin, dar trebuia să citesc mai multe despre asta, nu prea m-am informat, nu m-a pasionat domeniul. Am lăsat lucrurile de la sine și s-au stins, de fiecare dată. Eu am avut vreo zece relații de-a lungul anilor și tot timpul am urmărit să nu repet greșelile și cred că s-au repetat. Ceva e, nu știu dacă e o greșeală sunt nealegerile mele. Aleg aiurea, aleg fătuci de 19 ani, iar eu am 40, aici e o problemă. Atrag mai mult așa, fizic, nu știu, aici e o bubă”, a spus Mihai Trăistariu la Antena Stars.