Mulți părinți nu ar baga în casă așa ceva. Ce animal de companie exotic are fiul lui Marian Ionescu și al Octaviei Geamănu

, liderul trupei Direcția 5 au adus în casa lor o prezență mai excentrică ca animal de companie pentru fiul lor Andrei, în vârstă de 6 ani. Micuțul s-a îndrăgostit iremediabil de un geko leopard și asta a primit cadou. Acum, sub numele de Jenny, acest geko își duce existența într-un terariu special amenajat chiar în locuința familiei.

Ce animal exotic a putut să-i ia Marian Ionescu fiului său

Micuțul și-a dezvoltat o pasiune aparte pentru animalele de companie mai neobișnuite, precum șerpii, pitonii și șopârlele. Deși inițial reticentă, a acceptat în cele din urmă să aducă în locuință o șopârlă gecko leopard, scrie .

View this post on Instagram

„Dacă-mi spunea mie cineva pe vremuri că eu, într-o zi, o să ajung să-i cumpăr lui Andrei un animal de companie mai atipic, aș fi zis stai liniștit că nu mă cunoști. Uite că am ajuns să bifez ceea ce-i ziceam mamei, când nu aveam copii, că eu nu o să fac niciodată! Acest niciodată este, însă, pentru cei care nu au copii, dar intr-o zi vor avea copii. Așa că, niciodată să nu spui niciodată.

Pe scurt, m-am pricopsit cu o șopârlă, eu adică m-am pricopsit, pentru că lui Andrei și lui Marian le place de ea. Andrei merge la un summer camp foarte fain, unde cei de acolo au început să-i familiarizeze cu astfel de viețuitoare. Au început cu un piton, venea Andrei al meu mândru acasă, frumos, cu poze cu pitonul la gât, tarantule, șopârle, broaște țestoase…

Andrei s-a îndrăgostit de un geko leopard, care e o șopârlică atâta, acum e doar atât de mică, că într-un an crește cu 30 de cm. Nu a mai durat mult și a început să ne șantajeze că vrea să-i cumpărăm o șopârlă. Am zis: exclus, noi șopârle în casă nu o să avem! Două luni am rezistat, l-am păcălit că i-am cumpărat-o.

A trebuit, practic, să-i cumpărăm șopârlă, că nu se mai putea. Și-a dorit un șarpe, dar i-am luat o șopârlă până la urmă! M-am dus cu Marian și i-am luat șopârla vieții. Jeko, Jimmy, Jenny, nu i-am dat nume. I-am zis că șopârla e melomană și că, dacă nu-i cântă va muri, și s-a apucat să-i cânte la pian!”, a povestit Octavia Geamănu, pe pagina ei de socializare.