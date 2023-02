Octavia Geamănu a răbufnit după ce a fost criticată că nu doarme cu soțul ei: „Am înțeles că am deranjat multă lume”

Octavia Geamănu a declarat în urmă cu câteva săptămâni faptul că ea și soțul ei, Marian Ionescu, dorm în camere separate de mult timp.

În urma acestor declarații, jurnalista a fost aspru criticată de internauți.

Octavia Geamănu a răbufnit

Ulterior, vedeta s-a lăudat cu modul în care își trăiește căsnicia.

Octavia Geamănu este căsătorită de mulți ani cu Marian Ionescu, iar împreună au un băiețel minunat. Deși departe de ochii curioșilor, unele declarații făcute de jurnalista i-au pus pe jar pe internauți.

Prezentatoarea de știri a mărturisit că ea și soțul ei dorm separat, fiecare având spațiul și intimitatea lui. Ulterior, a fost criticată pentru modul în care își trăiește căsnicia, iar acum Octavia Geamănu a răbufnit.

Vedeta a spus că nu îi place să se justifice în fața nimănui, dar a vrut să explice acest lucru pentru a fi înțeleasă de toată lumea. De asemenea, jurnalista a spus că familiarismul nu îi ucide mariajul. „Am înțeles că am deranjat multă lume cu felul în care trăiesc și aș vrea să explic pentru cei care au înțeles altfel decât mi-aș fi dorit să se înțeleagă. Nu e o justificare a modului de viață, căci până la urmă asta e formă în care alegem să trăim fără a-mi trece prin gând că supăr pe cineva’, a scris Octavia Geamănu pe Facebook, potrivit .

„Am aflat de curând cât de celebră am devenit brusc”

Octavia a mărturisit că a mai explicat că acesta e modul în care ei și-au organizat propria căsnicie. De asemenea, Octavia Geamănu a mărturisit că în ziua de astăzi nu e ușor să ai o relație de cuplu de lungă durată.

„N-am citit vreun comentariu însă am aflat de curând despre cât de celebra am devenit brusc. În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea. Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei de omul lângă care îți petreci viața, însă eu că o fi greu, dar nu imposibil.

Dacă ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să ii respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? „Multe cupluri se culcă pe urechea lui e a mea’, e al meu’, însă nimeni nu ne aparține. Să iubești și să fii iubit, să trăiești în armonie deplină fără prea mare efort, serios dacă nu constat că ține mult și de noroc. S-aveți noroc să fiți cu-adevărat fericiți, nu de ochii lumii, ci alături de omul pe care îl iubiți”, a încheiat ea.