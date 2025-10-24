Nadia Comăneci a onorat cu prezența evenimentul de lansare al cărții „ ”, semnată de Anastasia Soare. Volumul autobiografic prezintă povestea impresionantă a antreprenoarei românce care a construit imperiul de frumusețe Anastasia Beverly Hills. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a adunat vedete importante din lumea frumuseții și a divertismentului.

Ce a spus Nadia Comăneci, care a onorat cu prezența lansarea cărții scrise de Anastasia Soare

Nadia Comăneci, , a fost prezentă la lansarea volumului „Raising Brows”, alături de soțul ei, fostul gimnast Bart Conner.

Legenda gimnasticii a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini de la eveniment.

„Suntem aici pentru Raising Brows, cartea Anastasiei Soare, și sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară, România”, a ținut să precizeze aceasta înainte de începerea lansării volumului.

Prezența Nadiei Comăneci la lansarea cărții „Raising Brows” a fost un moment special, plin de inspirație și eleganță. Nadia, prima gimnastă cu nota 10, și Anastasia Soare, „regina sprâncenelor”, reprezintă mândria României peste hotare.

Cum a ajuns Anastasia Soare să-și construiască un imperiu al frumuseții în America

După mai bine de 25 de ani dedicați industriei de beauty, Anastasia Soare a simțit că a venit momentul să își spună povestea. În autobiografia „Raising Brows”, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills descrie cum a plecat din România comunistă spre visul american. Ajunsă în Statele Unite ca mamă singură, alături de fiica sa, Claudia, a pornit de la zero, cu ambiție și determinare.

A învățat limba engleză urmărind The Oprah Winfrey Show și, în 1997, și-a deschis propriul salon în Beverly Hills. Anastasia spune că volumul este dedicat celor care visează și muncesc neobosit pentru a-și construi propriul drum spre succes.