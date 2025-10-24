Nadia Comăneci a onorat cu prezența evenimentul de lansare al cărții „Raising Brows”, semnată de Anastasia Soare. Volumul autobiografic prezintă povestea impresionantă a antreprenoarei românce care a construit imperiul de frumusețe Anastasia Beverly Hills. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a adunat vedete importante din lumea frumuseții și a divertismentului.
Nadia Comăneci, simbolul gimnasticii mondiale, a fost prezentă la lansarea volumului „Raising Brows”, alături de soțul ei, fostul gimnast Bart Conner.
Legenda gimnasticii a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini de la eveniment.
„Suntem aici pentru Raising Brows, cartea Anastasiei Soare, și sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară, România”, a ținut să precizeze aceasta înainte de începerea lansării volumului.
Prezența Nadiei Comăneci la lansarea cărții „Raising Brows” a fost un moment special, plin de inspirație și eleganță. Nadia, prima gimnastă cu nota 10, și Anastasia Soare, „regina sprâncenelor”, reprezintă mândria României peste hotare.
După mai bine de 25 de ani dedicați industriei de beauty, Anastasia Soare a simțit că a venit momentul să își spună povestea. În autobiografia „Raising Brows”, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills descrie cum a plecat din România comunistă spre visul american. Ajunsă în Statele Unite ca mamă singură, alături de fiica sa, Claudia, a pornit de la zero, cu ambiție și determinare.
A învățat limba engleză urmărind The Oprah Winfrey Show și, în 1997, și-a deschis propriul salon în Beverly Hills. Anastasia spune că volumul este dedicat celor care visează și muncesc neobosit pentru a-și construi propriul drum spre succes.
