Narcisa a spus adevărul despre relația cu Nicolae Guță. Cum este el ca soț și ce se ascunde în spatele scandalurile de la tv

Cu câțiva ani în urmă, tensiunea din și Narcisa Balaban atrăgea atenția telespectatorilor români, aceștia urmărind cu interes cotidianul scandalurilor dintre cei doi, majoritatea generându-se din cauza aventurilor extraconjugale ale celebrului manelist.

Narcisa Balaban, dezvăluiri despre relația cu Nicolae Guță

Recent, Narcisa a dezvăluit că a trecut prin momente dificile din cauza relației cu Dana Roba. Cu toate acestea, fosta soție a artistului nu a negat că au existat și clipe frumoase în legătura lor. Detaliile despre relația lor au fost dezvăluite în timpul participării la emisiunea „În Oglindă,” moderată de Mihai Ghiță.

„Pe Nicolae Guță l-am cunoscut la o petrecere, la o nuntă, și acolo i-a dat eu dedicații, una, alta. Am mai schimbat o vorbă și el mi-a zis: ‘Mă Narcisa, chiar îmi ești o femeia așa, simpatică’, să-i las numărul de telefon. Și i-am lăsat numărul de telefon, nici nu m-am gândit că el mă va suna. După aia am început să vorbim o lună, nu mai știu cât și ne-am reîntâlnit. De atunci am rămas împreună”, a povestit aceasta despre începutul relației cu Nicolae Guță, potrivit .

După o lungă perioadă de la momentul despărțirii lor, Narcisa Balaban a făcut public faptul că ceea ce se transmitea la televizor nu corespundea întotdeauna realității și că multe dintre confruntările lor publice, însoțite de un limbaj colorat, erau în realitate regizate.

Manelistul era diferit față de imaginea de la televizor

, dar Narcisa Balaban prefera să se concentreze pe părțile bune ale artistului. Despre Nicolae Guță, spune că acasă este diferit față de imaginea de la televizor.

„Referitor la înșelatul ăsta, să știi că Guță nu înșela neapărat cu inima, el este și un pic alintat, era adică, acum nu știu, că sunt atâția ani de când nu mai suntem împreună. Mai copilăros, el lua totul ca pe joacă, erau niște chestii de moment, nu să se implice financiar, să-și facă case, copii. Și atunci nu prea simțeam, era la cântat, venea acasă, niște lucruri normale.

Și eu le credeam, că voiam eu. El a stat cu mine în casă, ca om în casă este un om familist, bucătar, oferă respect femeii cu care trăiește. Am descoperit liniștea alături de el. Un om foarte cumpătat, asumat, din toate punctele de vedere”, a mai spus Narcisa despre Nicolae Guță.