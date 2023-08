Nick rupe tăcerea! Motivul pentru care s-a destrămat, de fapt, trupa N&D: „Am avut încredere deplină în ea”

Nick, pe numele lui din buletin Nicolae Marin, este cel care în anul 1999 a pus bazele trupei pop-dance N&D. El și Delia Matache și au avut spectacole prin toată țara.

Nick a fost principalul compozitor al trupei, iar în cei patru ani de existență a trupei, cei doi artiști au lansat trei albume. Trupa s-a destrămat însă în anul 2003, iar Delia a urmat o carieră solo.

De ce s-a destrămat trupa N&D

Cei doi au scos hit după hit, multe dintre aceste piese fiind și acum ascultate de fanii acestui tip de muzică. Cu toate acestea, cei doi au decis să se despartă în anul 2003. De curând, Nick a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care au vrut să pună punct.

„Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50% – 50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok, dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură, pentru că proiectul a fost sufletul meu.

Mă mândresc cu produsul pe care l-am adus și care crește și acum. Am mai cântat împreună pentru fani. Mulți se întreabă sau așteaptă o colaborare, ea mi-a propus prima, apoi eu i-am propus o piesă, dar nu am avut timp. Nu știi cum e viața”, a spus cântărețul în cadrul unei emisiuni TV, notează .

Totodată, artistul este de părere că Delia Matache nu ajungea unde este acum dacă el nu făcea parte din viața ei.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat.

Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea. Da, am spus că dacă nu eram eu, Delia nu exista azi. Poate ajungea și fără mine, dar nu pot să spun asta”, a susținut Nick.