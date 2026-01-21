Ediția din 20 ianuarie a emisiunii Desafio: Aventura de la Pro TV a adus o nouă eliminare surpriză. Nicolae Lupșor a fost cel care a părăsit competiția în urma duelului decisiv cu gimnastul Rafael Szabo. Deși Nicolae câștigase inițial confruntarea, el a decis să îi cedeze locul colegului său, care a continuat astfel aventura în concurs.

Cum s-a desfășurat duelul de eliminare și cine a fost implicat

În această ediție, duelul s-a dat între două echipe rivale, Visători și Norocoși. După o probă în care toate cele trei echipe s-au înfruntat, echipa Luptătorilor a ieșit câștigătoare, iar Norocoșii și Visătorii au fost nevoiți să nominalizeze câte un concurent pentru duelul final. Norocoșii l-au ales pe Nicolae Lupșor, iar Visătorii pe Rafael Szabo.

Contrar așteptărilor, Nicolae a fost cel eliminat, dar nu înainte de a face un gest neașteptat și emoționant.

De ce a cedat Nicolae Lupșor locul în competiție

Motivul gestului său a fost legat de drama personală prin care Rafael Szabo a trecut recent, după pierderea mamei sale, cu doar două luni înainte de competiție. Impresionat de situația dificilă, Nicolae a ales să îi lase locul colegului său Rafael. Această decizie a fost surprinzătoare atât pentru participanți, cât și pentru moderatorul emisiunii, Daniel Pavel.

Nicolae Lupșor: „Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el”.

Daniel Pavel: „Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio.”

Câți bani a primit Nicolae Lupșor pentru participarea la Desafio

Conform informațiilor apărute în presă, fiecare săptămână petrecută în concurs aducea un câștig de aproximativ 1.500 euro pentru . Astfel, după trei săptămâni de competiție, Nicolae a încasat un total estimat de 4.500 euro, potrivit .

Decizia lui Nicolae de a se retrage a fost întâmpinată cu aplauze atât de colegi, cât și de echipa adversă. Gestul său a stârnit admirație și a fost considerat unul de mare caracter, aducând un plus de emoție în competiție.