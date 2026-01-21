Ediția din 20 ianuarie a emisiunii Desafio: Aventura de la Pro TV a adus o nouă eliminare surpriză. Nicolae Lupșor a fost cel care a părăsit competiția în urma duelului decisiv cu gimnastul Rafael Szabo. Deși Nicolae câștigase inițial confruntarea, el a decis să îi cedeze locul colegului său, care a continuat astfel aventura în concurs.
În această ediție, duelul s-a dat între două echipe rivale, Visători și Norocoși. După o probă în care toate cele trei echipe s-au înfruntat, echipa Luptătorilor a ieșit câștigătoare, iar Norocoșii și Visătorii au fost nevoiți să nominalizeze câte un concurent pentru duelul final. Norocoșii l-au ales pe Nicolae Lupșor, iar Visătorii pe Rafael Szabo.
Contrar așteptărilor, Nicolae a fost cel eliminat, dar nu înainte de a face un gest neașteptat și emoționant.
Motivul gestului său a fost legat de drama personală prin care Rafael Szabo a trecut recent, după pierderea mamei sale, cu doar două luni înainte de competiție. Impresionat de situația dificilă, Nicolae a ales să îi lase locul colegului său Rafael. Această decizie a fost surprinzătoare atât pentru participanți, cât și pentru moderatorul emisiunii, Daniel Pavel.
Nicolae Lupșor: „Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el”.
Daniel Pavel: „Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio.”
Conform informațiilor apărute în presă, fiecare săptămână petrecută în concurs aducea un câștig de aproximativ 1.500 euro pentru concurenți. Astfel, după trei săptămâni de competiție, Nicolae a încasat un total estimat de 4.500 euro, potrivit Cancan.
Decizia lui Nicolae de a se retrage a fost întâmpinată cu aplauze atât de colegi, cât și de echipa adversă. Gestul său a stârnit admirație și a fost considerat unul de mare caracter, aducând un plus de emoție în competiție.