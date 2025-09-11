B1 Inregistrari!
Nicolai Tand, înapoi în băncile școlii: „Studiez la seral să iau Bacul". De ce a renunțat la studii în adolescență

11 sept. 2025

11 sept. 2025, 14:28
Nicolai Tand, înapoi în băncile școlii: „Studiez la seral să iau Bacul”. De ce a renunțat la studii în adolescență
Cuprins
  1. De ce a renunțat Nicolai Tand la studii
  3. Ce a învățat Nicolai Tand de la părinții săi
  4. Unde s-au cunoscut Nicolai Tand și soția sa
  5. În ce proiect a fost implicată Ilona, fiica lui Nicolai Tand

Nicolai Tand demonstrează că aspirațiile și visurile nu au vârstă. La 51 de ani, celebrul chef bucătar se întoarce în băncile școlii, la un liceu cu profil seral, pentru a-și termina studiile. Și nu, nici vorbă să se mulțumească doar cu diploma de 12 clase, Nicolai vrea să dea Bacalaureatul și are certitudinea că va reuși să-l ia cu brio.  

De ce a renunțat Nicolai Tand la studii

Deși a avut o adolescență grea, fiind nevoit să își abandoneze studiile pentru a-și ajuta mama rămasă văduvă, Nicolai Tand este recunoscător pentru ceea ce viața i-a oferit și nu și-ar dori să schimbe nimic la ea.

„N-aș schimba nimic. Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bacul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a spus Nicolai Tand, pentru Ok! Magazine.

Ce a învățat Nicolai Tand de la părinții săi

Nicolai Tand este dovada vie că o educație aleasă nu este tot timpul echivalentul anilor mulți de studii în școli. Acesta susține că cele mai de preț valori le-a învățat de la părinții lui, oameni simpli, dar extrem de muncitori.

Cheful bucătar face dezvăluiri emoționante despre mama sa, care nu doar că l-a învățat ce înseamnă iubirea, dar are un loc special în amintirile lui din copilărie și adolescență. Aceasta a ținut locul tuturor oamenilor dragi, dar care nu-i erau aproape lui Nicolai.

„Da, ce-i drept, educația începe de la părinți și aia simplă înseamnă respectul față de oamenii în vârstă, față de muncă… am niște valori atât de faine pe care mi le-au transmis părinții mei, încât pe mine ele mă călăuzesc. De la tata, deși aveam doar 12 ani când s-a dus, am căpătat chestia asta cu munca. Cu mama am crescut mai mult și am foarte multe povești cu ea și am primit de la ea multă dragoste. Eu am fost cel mai mic dintre frați și am petrecut cel mai mult timp cu ea. Toți am iubit-o la fel, dar ei plecând de-acasă și eu petrecând adolescența numai cu ea, s-a creat ceva, un lucru pe care mi-este greu să-l explic în cuvinte. Ea mi-a fost și mamă, și tată, și frate”, a mărturisit Nicolai Tand.

Unde s-au cunoscut Nicolai Tand și soția sa

Nicolai Tand și soția sa, deși amândoi din Maramureș, s-au întâlnit la Paris. Cheful bucătar recunoaște că ceea ce i-a atras prima și prima dată atenția la Monica a fost frumusețea ei. Ulterior, aceasta i-a devenit cel mai mare sprijin pentru Nicolai, fiind mereu în clipele grele, gata să-i amintească de ce este capabil.

„Da, când ești cumva în capăt de lume și vezi un moroșan de-al tău, normal că ești bucuros. E și o femeie frumoasă, mi-a atras atenția. Așa a fost să fie. Am dat unul de altul acolo.

Ea a fost cea care, atunci când am avut un hop, mi-a zis: “Serios? Poți mai mult de-atât”. Tot timpul mi-a dat impulsul ăla de care un bărbat are nevoie. Monica e primul om din lumea asta care crede în mine, e energia mea și ne completăm. Despre asta e vorba în viață. E ca la un car cu boi cumva: trage unul și, când nu mai poate, trage celălalt”, a spus Nicolai Tand.

În ce proiect a fost implicată Ilona, fiica lui Nicolai Tand

Nicolai Tand este tată de adolescenți și, spune el, asta este cea mai grea meserie. Ilona i-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, însă tânăra lucrează să-și cultive și alte calități. Vara aceasta a fost implicată într-un proiect de voluntariat ceea ce, crede tatăl ei, o ajută să conștientizeze și aprecieze mult mai mult ceea ce are.

„Cred că cea mai grea meserie în viața asta e să fii părinte. Când sunt copiii mici, nu-ți dai seama, apoi cresc, încep să aibă personalitate. Nu mi-e frică, am încredere în copiii mei pentru că au o educație foarte bună. Ilona are 14 ani și jumătate, e frumoasă, e inteligentă. Acum că a apărut într-o revistă e foarte fain, pentru că e frumoasă, sunt mândru ca tată. Dar eu zic întotdeauna că frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, după aceea ce faci depinde numai de tine. Sunt bucuros că am timp și eu și nevastă-mea să petrecem timp cu ea și să o ghidăm cât putem noi de bine. Din vara asta, face și voluntariat. E foarte important să-și dea seama că lumea în care trăim noi este diferită, că suntem norocoși. Sunt copii care nu au norocul lor și vreau să vadă această fațetă a lumii”, a mai spus cheful bucătar.

