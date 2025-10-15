B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Nimeni nu se aștepta la asta! Liviu Vârciu vrea să adopte un copil: „Am luat în calcul să înfiez”

Nimeni nu se aștepta la asta! Liviu Vârciu vrea să adopte un copil: „Am luat în calcul să înfiez”

Alina Bădic
15 oct. 2025, 08:26
Nimeni nu se aștepta la asta! Liviu Vârciu vrea să adopte un copil: „Am luat în calcul să înfiez”
Sursa Foto: Facebook - Liviu Vârciu
Cuprins
  1. De ce vrea Liviu Vârciu să adopte un copil
  2. Cum decurge căsnicia lui Liviu Vârciu cu Anda Călin
  3. Cum își petrec timpul Liviu și Anda, acum că cei mici au crescut

Liviu Vârciu vrea să adopte un copil, după ce soția lui, Anda Călin, a spus că nu mai dorește o nouă sarcină.

Prezentatorul TV trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Anda, femeia care i-a dăruit doi copii minunați. Aceștia au o fetiță și un băiețel împreună, iar vedeta mai are o fiică dintr-o relație anterioară, Carmina Vârciu. Deși este un om împlinit, acesta recunoaște că simte lipsa unui nou membru în familia sa.

De ce vrea Liviu Vârciu să adopte un copil

În cadrul unei emisiuni TV, artistul a recunoscut deschis că se gândește la posibilitatea adopției. „Eu îmi doresc, ea nu mai vrea. I-am zis: «Dacă-l aduc acasă, e ok?» A zis că nici asta nu e ok. «Dacă-l înfiem, e ok?» Am luat în calcul să înfiez, doar că nu știm exact cum sunt cu legile”, a spus Liviu, potrivit click.ro.

Cum decurge căsnicia lui Liviu Vârciu cu Anda Călin

Anda Călin a declarat în primăvara acestui an că relația lor este într-un punct excelent. „Traversăm o perioadă foarte bună și sper să fie din ce în ce mai bine”, a spus ea într-un interviu.

Potrivit acesteia, maturizarea i-a ajutat să devină mai uniți și mai echilibrați în viața de familie. „E ușor să crești odată ce te maturizezi”, a completat Anda, vizibil fericită alături de prezentator.

Cum își petrec timpul Liviu și Anda, acum că cei mici au crescut

Soția vedetei TV a explicat că, odată cu creșterea copiilor, cei doi au mai mult timp pentru ei. „Acum, pentru că au crescut copiii, am început să avem mai mult timp pentru noi”, a spus Anda. Cei mici sunt mai independenți și se joacă împreună, oferindu-le părinților momente de relaxare și apropiere. „Putem să stăm la povești, putem să ieșim pe terasă, să putem să bem un vin, pentru că ei sunt foarte focusați unul cu altul”, a adăugat ea.

