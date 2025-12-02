B1 Inregistrari!
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)

Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 09:35
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)
Gemenele Indiggo au fost arestate în SUA. Sursa foto: Captură video - Indiggo Twins / YouTube
Cuprins
  1. De ce au fost arestate în SUA gemenele Indiggo
  2. Mama gemenelor Indiggo a avut ordin de protecție

Apar noi informații în cazul gemenelor Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, arestate în Miami, SUA, pentru fapte de violență. Victima uneia dintre ele se pare că a fost chiar mama lor, care a obținut ordin de protecție.

De ce au fost arestate în SUA gemenele Indiggo

Informațiile inițiale arătau că Gabriela a fost arestată pentru „violență domestică”, victima fiind o persoană de peste 65 de ani, iar Mihaela de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, deranjarea ordinii publice și lovire sau vătămare corporală.

Sursa foto: CanCan

Totul s-ar fi întâmplat în luna aprilie, iar victima de 65 de ani e chiar mama gemenelor, Violeta Modorcea.

Până la urmă, mama s-a îndurat și nu a lăsat-o pe Gabriela în închisoare, renunțând la acuzațiile împotriva ei.

Mama gemenelor Indiggo a avut ordin de protecție

Însă o vreme mama gemenelor a cerut și a și beneficiat de un ordin de protecție, astfel încât Gabriela să nu se mai poată apropia de ea. Conform ordinului, Gabriela nu mai putea merge în casa mamei decât însoțită de un ofițer de poliție, pentru a-și lua toate lucrurile. În plus, ea a fost obligată să predea cheile de la locuința respectivă.

Ordinul mai prevedea că dacă Gabriela devine iar agresivă, eliberarea i se revocă și ajunge iar în arest, scrie CanCan. Între timp, Gabriela a cerut modificarea ordinului de restricție care exista la solicitarea mamei sale.

Gemenele Indiggo s-au mutat în SUA acum mai bine de 17 ani, unde au încercat să devină cunoscute în industria muzicală. Ele au făcut studiile la Universitatea de Teatru și Film din București, la Artă teatrală. De altfel, ele provin dintr-o familie de intelectuali. Tatăl, scriitor, iar mama, doctor în filologie.

