O celebră geantă de colecție, scoasă la licitație. Orice femeie și-ar dori-o în garderobă

O geantă simbol, pe care orice femeie din lume ar dori să o aibă în garderobă, va fi vândută la o organizată de o celebră casă de specialitate Este considerată una dintre cele mai faimoase şi mai scumpe din lume, creată în urmă cu peste 40 de ani.

Prima , creată special, în anul 1984, de Hermes, pentru actrița și cântăreața Jane Birkin, va fi scoasă la vânzare la Paris pe 10 iulie, ultima zi a săptămânii haute couture. Evenimentul este organizat de celebra casă de licitație Sotheby’s. Geanta, din piele neagră, este considerată printre cele mai faimoase, dar și mai scumpe din lume. Aceasta va fi piesa centrală în cadrul sesiunii „Fashion Icons”, după cum a anunțat casa de licitaţii într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, geanta prototip creată de Hermes va fi expusă publicului în galeriile Sotheby’s din New York între 6 şi 12 iunie. Ulterior, va fi adusă pentru o prezentare finală, la birourile din Paris, în arondismentul 8, între 3 şi 9 iulie.

Acest „prototip istoric realizat manual”, are gravate iniţialele vedetei pentru care a fost creată, J.B., și prezintă o serie de trăsături distinctive care îl fac unic. În comunicat se face referire la dimensiune, la inelele metalice închise, la cureaua de umăr nedetaşabilă şi cleştele de unghii integrat.

the original birkin bag owned by jane birkin will be auctioned!

— DUDA (@saintdemie)