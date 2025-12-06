B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)

Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 22:22
Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)
Sursa foto: Oana Lis / Instagram

Oana Lis traversează o perioadă extrem de grea și a ajuns la capătul puterilor. Recent a suferit un accident și ajuns cu mâna în ghips. Ea avea grijă de soțul ei, Viorel Lis, dar acum nu mai poate face acest lucru. Oricum, Oana de luni de zile se plânge de epuizare și de facturile tot mai mari.

Oana Lis: Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată

„Durerea și suferința te schimba, te transforma. Prima poza e făcută vineri la ziua Marei și a doua, la doar câteva ore distanta, sambata ..Mi se pare ca sambata am îmbătrânit 10 ani dintr-o dată .Ma lovisem nu numai la mana, ci în mai multe locuri în căzătura aia Nu mai ești tu și în acele momente si ai nevoie de sprijin de undeva, de echilibru cumva . Asa ca, mai multa empatie pentru ce aflați în nevoie . Nu e despre mine neaparat în postarea asta , e mai greu acum, perioada asta, dar o sa treacă”, a scris Oana Lis, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Oana Lis (@oanalis1)

Oana Lis: Observ o desconsiderare groaznică față de cei vulnerabili

Ea a remarcat apoi cât de urât sunt tratați oamenii vulnerabili, fapt ce demonstrează în ce societate strâmbă trăim: „Observ un flagel în societate, o desconsiderare groaznica fata de cei vulnerabili, fata de cei bolnavi, fata de vârstnici și asta se duce în sus dintre noi, la guvernanți . Ati văzut ca prima oara au tăiat drepturi de la cei bolnavi, de la cei cu dizabilități . Pentru ca știu ca ei nu mai au puterea sa se apere. Iti dai seama despre cât de civilizata și evoluata e o societate după felul în care are grija de oamenii sai aflați în vulnerabilitate. Aici, vorbim de drepturi, de respect, de incluziune, de responsabilitate, de valori umane . Și ca oricine la un moment dat în viata poate fii el intr o poziție nefavorabilă, nimeni nu-si știe soarta”.

Oana Lis: Să fim oameni între noi, mai ales ca popor creștin

„Eu sunt eu aceeasi in ambele poze, doar ca in ipostaze diferite. Dar sa fim oameni între noi, mai ales ca un popor ortodox-creștin, cu valori creștine, ele trebuie transmise mai departe tinerilor, care devin din ce în ce mai individualisti Dar noi nu suntem roboti, suntem oameni și oamenii simt, de la placere la durere, simt totul”, a mai scris Oana Lis, pe Instagram.

