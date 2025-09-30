B1 Inregistrari!
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 10:21
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”
Sursă foto: Instagram/@oanamonea
Cuprins
  1. Cum a răspuns „Ispita Supremă”
  2. „Stați cu oile voastre”

Oana Monea a fost deranjată de oamenii care au tot întrebat-o în mediul online de ce nu face un copil. Aceasta a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru internauții care insistă cu această întrebare.

Cum a răspuns „Ispita Supremă”

Oana Monea, „Ispita Supremă” de la „Insula Iubirii”, a răbufnit după ce a fost întrebată în repetate rânduri de ce nu face un copil. Ea a transmis un mesaj în care spune că astfel de întrebări nu se pun, fiind un subiecte sensibil, conform Cancan.

„Eu sunt bine cu mine. Fiecare face ce vrea cu viața lui și nu trebuie să dăm explicații nimănui. Am 36 de ani și încă nu sunt mamă. Dar dacă nu simt lucrul ăsta… am avut relații, am fost logodită, că e simplu să spuneți voi: ‘Vai, tu ești ispită, nu știi ce-s alea relații”, a spus Oana Monea.

„Vorbiți din punctul vostru de vedere, uitați-vă puțin la mine. Sunt foarte triști oamenii pe aici, nu știu care e treaba, de ce sunt atât de triști și ce probleme au. Nu știu de ce considerați voi că aveți viețile perfecte și ar trebui să le dați sfaturi altora. ‘De ce nu faci un copil’? Iarăși o idiotă întreabă aici”, a adăugat.

„Poate că nu pot, scumpa mea. Te-ai gândit la asta? Și tu gândește-te cum ar fi să-i spui unei femei care nu poate să facă un copil: ‘Du-te și fă un copil’. Voi nu vă dați seama ce traumă îi dați”, a mai spus aceasta.

„Stați cu oile voastre”

Oana Monea a atras atenția internauților și le-a pus o problemă în față: dacă persoana întrebată are probleme de feritilitate, de fapt?

„Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun. Poate că nu poate el, uite, iarăși o altă perspectivă foarte sănătoasă. Poate că nu poate partenerul. Tipic românesc și suntem în 2025, adică potoliți-vă cu mizeriile astea. Eu știu că foarte mulți oameni sunt de la țară, sunt foarte mulți oameni fără educație, mă, dar aveți internetul, mă, folosiți-l într-un mod benefic, folosiți-l să vă emancipați, nu sunt eu atotștiutoare”, a spus aceasta.

„Stați acolo cu oile voastre, dar încercați să gândiți și să vedeți și faptul că există și o altă lume cu alt fel de oameni și că sunt oameni care își doresc și altceva, că își doresc și copii, tot respectul pentru cei care își doresc copii, tot respectul pentru cei care au un animal de companie și atât, tot respectul pentru cei care se căsătoresc la 20 de ani, tot respectul pentru cei care nu se căsătoresc niciodată. Adică, asta trebuie să fie mentalitatea corectă”, a adăugat.

