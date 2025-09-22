ispita supremă a sezonului 9 „Insula Iubirii”, a avut un mesaj dur pentru cei care o critică pe Internet. Blondina nu a mai suportat să audă ce spun internauții și a decis să le demonteze afirmațiile.

Se pare că, nu de puține ori, a fost criticată pentru aspectul fizic. Totuși, acum femeia a decis „să le dea peste nas” tuturor răutăcioșilor și, astfel, după multe ore de muncă, s-a demachiat pe rețelele de socializare.

Ce le-a transmis Oana Monea răutăcioșilor

Blondina a făcut un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare și a explicat că s-a săturat să audă mereu cum este criticată, atunci când vine vorba despre frumusețe. Femeia a hotărât să se demachieze pe cameră pentru a demonta suspiciunile legate de chipul ei și de folosirea unor filtre care să o transforme în altceva.

„Aud mereu același lucru: >; > ; >. Niciodată nu e bine, dar nu pentru mine. Pentru tine. Mereu ridic o sprânceană și imediat cineva spune: >”, a explicat Oana Monea.

Cum le-a răspuns Oana celor care au numit-o „bătrână”

Atunci când informația, conform căreia Oana Monea va participa din nou în rolul de ispită la „Insula Iubirii”, a fost publică, comentariile nu au întârziat să apară. Mulți urmăritori ai emisiunii au numit-o „bătrână”, deși blondina are 36 de ani. Aceasta le-a dat un răspuns tuturor celor care au judecat-o.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână». Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe…

Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

Oana Monea, din nou îndrăgostită? Ce a povestit blondina

De curând, ispita a făcut declarații cu privire la viața ei amoroasă. Conform spuselor sale, se află într-o relație de mai bine de patru uni, iar lucrurile merg foarte bine.

Oana a spus că bărbatul din viața ei a cucerit-o datorită bunătății sale și, deși se știau de mulți ani, până acum nu s-a înfiripat nimic între ei.

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început. Acolo ne-am revăzut (n.r. în club), a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură”, a declarat Oana Monea, potrivit

Când s-a spus primul „te iubesc”

Deși nu sunt de foarte mult timp împreună, Oana și partenerul său și-au spus deja primul „te iubesc”, semn că au o conexiune aparte. De asemenea, femeia a precizat că nu era sigură dacă este bine să formeze o relație, însă atracția dintre ei a fost „mult prea mare” și, astfel, nu au rezistat.