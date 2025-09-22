B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor

Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor

Elena Boruz
22 sept. 2025, 11:27
Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor
Sursa foto: Facebook / @Temptation Island - Insula Iubirii
Cuprins
  1. Ce le-a transmis Oana Monea răutăcioșilor
  2. Cum le-a răspuns Oana celor care au numit-o „bătrână”
  3. Oana Monea, din nou îndrăgostită? Ce a povestit blondina
  4. Când s-a spus primul „te iubesc”

Oana Monea, ispita supremă a sezonului 9 „Insula Iubirii”, a avut un mesaj dur pentru cei care o critică pe Internet. Blondina nu a mai suportat să audă ce spun internauții și a decis să le demonteze afirmațiile.

Se pare că, nu de puține ori, Oana a fost criticată pentru aspectul fizic. Totuși, acum femeia a decis „să le dea peste nas” tuturor răutăcioșilor și, astfel, după multe ore de muncă,  s-a demachiat pe rețelele de socializare.

Ce le-a transmis Oana Monea răutăcioșilor

Blondina a făcut un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare și a explicat că s-a săturat să audă mereu cum este criticată, atunci când vine vorba despre frumusețe. Femeia a hotărât să se demachieze pe cameră pentru a demonta suspiciunile legate de chipul ei și de folosirea unor filtre care să o transforme în altceva.

„Aud mereu același lucru: >; > ; >. Niciodată nu e bine, dar nu pentru mine. Pentru tine. Mereu ridic o sprânceană și imediat cineva spune: >”, a explicat Oana Monea.

Sursă foto: Instagram/@oanamonea

Cum le-a răspuns Oana celor care au numit-o „bătrână”

Atunci când informația, conform căreia Oana Monea va participa din nou în rolul de ispită la „Insula Iubirii”, a fost publică, comentariile nu au întârziat să apară. Mulți urmăritori ai emisiunii au numit-o „bătrână”, deși blondina are 36 de ani. Aceasta le-a dat un răspuns tuturor celor care au judecat-o.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână». Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe…

Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

Oana Monea, din nou îndrăgostită? Ce a povestit blondina

De curând, ispita a făcut declarații cu privire la viața ei amoroasă. Conform spuselor sale, se află într-o relație de mai bine de patru uni, iar lucrurile merg foarte bine.

Oana a spus că bărbatul din viața ei a cucerit-o datorită bunătății sale și, deși se știau de mulți ani, până acum nu s-a înfiripat nimic între ei.

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început. Acolo ne-am revăzut (n.r. în club), a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură”, a declarat Oana Monea, potrivit spynews.

Când s-a spus primul „te iubesc”

Deși nu sunt de foarte mult timp împreună, Oana și partenerul său și-au spus deja primul „te iubesc”, semn că au o conexiune aparte. De asemenea, femeia a precizat că nu era sigură dacă este bine să formeze o relație, însă atracția dintre ei a fost „mult prea mare” și, astfel, nu au rezistat.

„Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc. Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”, a adăugat ispita supremă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
Monden
Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Monden
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
Monden
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Monden
Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
Monden
Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
Monden
Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
Alina Ceușan: „E cea mai bună decizie să accepți ajutorul”. Cât a plătit pentru a aduce o bonă din Egipt
Monden
Alina Ceușan: „E cea mai bună decizie să accepți ajutorul”. Cât a plătit pentru a aduce o bonă din Egipt
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Monden
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”
Monden
Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Monden
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Ultima oră
11:27 - Un oraș limitează folosirea telefoanelor: doar 2 ore pe zi pentru locuitori
11:10 - Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
10:47 - Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
10:39 - Mărturia șocantă a producătorului emisiunii lui Charlie Kirk: „A fost un miracol că nu a mai ucis pe cineva!” Ce declarații a mai făcut
10:37 - Bill Gates nu vrea să moară bogat! Ce va face cu averea sa până în 2045
10:30 - Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)
10:16 - Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
09:51 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
09:49 - Senatorii americani avertizează că Rusia se amestecă în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare”
09:39 - Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani