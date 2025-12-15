B1 Inregistrari!
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva"

B1.ro
15 dec. 2025, 21:20
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
Sursa Foto: facebook - Vlad Gherman Oficial
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de actori din România, continuă să își surprindă fanii cu naturalețea și umorul lor. Căsătoriți de peste un an și jumătate, cei doi împart atât viața personală, cât și cea profesională. Recent, actrița a arătat cum gestionează scenele romantice în care soțul ei apare alături de alte colege de platou.

Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutând o altă femeie

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt conștienți de provocările meseriei de actor. Scenele intime fac parte din profesie și trebuie tratate cu maturitate. Cei doi au ales să abordeze situația cu mult umor. Reacțiile lor spontane au fost apreciate de fani.

Cei doi s-au filmat în timp ce priveau o scenă din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, în care Vlad Gherman se sărută cu actrița Rebecca Nicolescu. În timp ce actorul râdea copios, Oana a mimat o reacție de șoc, prăbușindu-șe dramatic pe canapea. Pe fundalul filmării se aude, repetitiv, sintagma „Nu te enerva, nu te enerva”, un mesaj ironic care face referire la modul în care oamenii se așteaptă ca Oana să reacționeze în astfel de momente.

Scena a fost filmată de actriță și distribuită pe rețelele de socializare. Videoclipul a fost însoțit de descrierea: „Când te-ai măritat cu un actor”.

Cristina Ciobănașu, reacție neașteptată la postarea făcută de Oana Moșneagu și Vlad Gherman

Clipul a devenit rapid viral, strângând aproape 50 de mii de like-uri și peste 1.000 de comentarii. Fanii au apreciat, pe de-o parte,  sinceritatea și autoironia și, pe de altă parte, maturitatea cu care fiecare tratează activitatea profesională a partenerului.

Una dintre persoanele care a lăsat comentarii la postare a fost chiar fosta parteneră a lui Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu. Aceasta a scris: „Sunteți prea amuzanți”. Deși cei trei actori împart frecvent platourile de filmare, mesajul actriței a luat pe toată lumea prin surprind.

De altfel, și sora lui Vlad Gherman a comentat la postare. Alexandra Gherman a scris: „Îmi zici dacă vrei să-l țin când dai”.

„Ce râde Vlad, dar vine și rândul lui”, a scris un alt internaut.

