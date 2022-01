Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu își mai ascund relația. Imagini incendiare din Zanzibar

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat împreună în vacanță. Cei doi se bucură de razele soarelui într-o țară exotică. Se pare că actorii nu mai au nimic de ascuns.

Actorii din „Adela” s-au dat de gol

Tinerii au negat de mai multe ori că între ei există ceva mai mult decât o prietenie. Vedetele au trecut prin despărțiri dureroase. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Vlad Gherman a dat-o uitării pe Cristina Ciobănașu

„Eu, Mara, Vlad și Alecs am legat o prietenie foarte frumoasă în contextul acestui proiect. Cris privește relația noastră de prietenie cât se poate de normal. Suntem prieteni și, da, ce-i drept, ne-am apropiat foarte mult toți patru, eu, Mara, Alecs și Vlad, de mai bine de jumătate de an, după ce fiecare a trecut printr-o despărțire. Ne-am sprijinit reciproc. Faptul că am trecut prin perioada aia dificilă împreună ne-a unit. Dar și cu Cris ne înțelegem toți bine, râdem împreună pe set, ne mai povestim, sfătuim”, a afirmat, acum ceva timp, Oana Moșneagu.

Foarte puțini știu că Oana Moșneagu a căzut în capcana depresiei. Suferințele au marcat-o și i-au schimbat viața. Tânără simțea că nu se află în locul potrivit și nu se ocupă cu ceea ce i-ar plăcea să facă. Vedeta a avut momente „pline de plâns nervos, frustrare, insomnie și disperare”.

„Mi s-a întâmplat să mă autosurprind, și nu în sens pozitiv. Să am niște reacții la care nu m-aș fi așteptat. Mă cert pentru ele, sunt dezamăgită de propria persoană, foarte autocritică fiind din fire, dar până la urmă încerc să le accept, atât am putut în momentul respectiv, și cu următoarea ocazie îmi propun să reacționez mai conștient, a dezvăluit vedeta.