Oana Radu a suferit o intervenție chirurgicală: „Am început o viață nouă”. De ce a luat această decizie și cum a decurs tot procesul

Oana Radu a trecut, recent, printr-o intervenție chirurgicală.

În ultima perioadă, artista a trecut printr-un amplu proces de schimbare radicală, după ce a slăbit 100 de kilograme. Acum, a oferit detalii despre cea mai recentă operație prin care a trecut.

Oana Radu a suferit o intervenție chirurgicală

Oana Radu a avut o foarte lungă perioadă de timp o luptă cu numărul mare de kilograme, însă a reușit să slăbească ca prin minune. De atunci, artista este extrem de atentă la aspectul ei fizic, inclusiv prin foarte mult sport, iar de curând a decis să facă o intervenție chirurgicală pentru a corecta efectele procesului de slăbire prin care a trecut. Vedeta a mărturisit că a suferit o , însă a fost ceva mai complex.

„Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă doar pentru a corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte de kilograme) le-a lăsat asupra mea. Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mai complexă.

A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă! O să fac un reels despre operație, despre cum mă simt și evident despre recuperare. Uitându-mă în urmă nu știu de ce nu am făcut-o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost atât de teamă”, a scris Oana Radu pe contul ei de Instagram, scrie .

Oana Radu se simte foarte bine în urma intervenției

Imediat după ce s-a operat, Oana Radu și-a ținut fanii la curent pe rețelele de socializare cu modul în care a decurs tot procesul, dar și cum se simte în urma intervenției.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre! Sunt chiar foarte bine! Operația a fost una de ordin estetic pe care mi-o doream de mult, doar că nu am avut să o fac! Mâine vă povestesc totul”, a scris Oana Radu pe InstaStory.