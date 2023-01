Motivul pentru care Oana Radu nu ține legătura cu tatăl ei: „Nu reprezintă în viața mea niciun reper sentimental”

Oana Radu, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Aceasta este căsătorită cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, iar împreună au o căsnicie fericită. Artista a vorbit foare rar despre familia ei, însă recent a făcut o serie de mărturisiri.

În emisiunea sa, „Detectorul de minciuni”, Oana Radu a vorbit despre tatăl ei, asta după ce invitata sa, Amarah, a declarat faptul că nu își poate ierta tatăl pentru că a abandonat-o. Astfel, frumoasa artistă a vorbit și ea despre ruptura dintre ea și părintele său.

Oana Radu, despre relația cu tatăl ei

Oana Radu a fost crescută doar de mama ei, deoarece tatăl său a decis să o abandoneze imediat după ce ea a venit pe lume. De atunci, vreme de șapte ani, Oana și-a văzut tatăl doar la ocazii speciale, după care a dispărut din viața ei complet. în emisiunea sa de pe Youtube despre relația pe care o are cu tatăl său, mărturisind că nu poate avea o legătură strânsă cu acesta.

Anul trecut, când vedeta a împlinit 29 de ani, nu i-a răspuns la telefonul bărbatului. Mai mult, Oana Radu a spus că nu poate avea sentimente pentru tatăl său, deoarece nu a fost niciodată lângă ea.

„Tatăl meu m-a sunat de ziua mea și efectiv nu am putut să îi răspund. Nu am putut, chiar l-am întrebat pe Cătălin ‘bă, ce să fac?’ și a zis ‘bă, nu mă întreba mine, nu te pot influența eu cu așa ceva’. Dar nu am putut! Mi se pare că e un om care nu a vrut să știe niciodată dacă ai ce să mănânci, dacă ai cu ce să te îmbraci. El a venit în viața mea până la vreo șapte ani, când ei au divorțat. A plecat când eu aveam două săptămâni, a venit până la șapte ani la ziua mea, după care mă căuta așa fugitiv”, a spus Oana Radu în emisiunea sa, „Detectorul de minciuni”, scrie !.

Artista a spus că nu știe ce să vorbească cu tatăl ei

Cântăreața a mai spus că nu știe ce să vorbească cu tatăl ei. Cu toate astea, Oana Radu și-a iertat părintele că a părăsit-o când era doar un bebeluș. Chiar și așa, artista nu poate avea o legătura strânsă cu tatăl ei.

„M-a mai sunat și-n anii trecuți, atunci i-am răspuns la telefon, dar nu simt să-i spun nimic, și nu e că nu l-am iertat, că l-am iertat, dar nu pot. Pur și simplu nu pot! Mi se pare că e cineva care nu reprezintă în viața mea niciun reper sentimental și atunci, dacă nu-l simt ca tată, nu știu ce să zi…”, a mai spus artista.

Oana Radu a fost crescută de mamă și de bunici. Artista îi este recunoscătoare celei care i-a dat viață pentru că a avut grijă de ea și și-a dedicat toată viața ei. Vedeta tv o are drept model pe mama ei și nu a simtit niciodată lipsa tatălui ei.

„De la trei săptămâni trăiesc fără tată. Mama mea m-a crescut singură, împreună cu bunicii mei. Mama şi-a dedicat întreaga viaţă mie. Ea m-a dus la repetiţii, la festivaluri. Nu şi-a mai luat o haină de nu ştiu câţi ani, pentru că totul era pentru mine. Este modelul meu în viaţă. O apreciez foarte mult. Este crunt! Nu am simţit lipsa tatălui la propriu, pentru că nu m-am obişnuit cu el, nu am crescut cu el”, a povestit Oana Radu.