Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor"

Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”

15 dec. 2025, 23:30
Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”
Sursa Foto: Instagram/ @oana_mosneagu
Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea actoriei românești. Nu de puține ori, relația lor personală se împletește cu cea profesională, ajungând să împartă același platou de filmare. De curând, actrița a vorbit cu umor despre felul în care privește meseria soțului său, făcând referire, în special, la scenele de intimitate pe care acesta le joacă alături de alte actrițe.

Cum a reacționat Oana Moșneagu la o scenă romantică jucată de Vlad Gherman

Actorii Oana și Vlad sunt pe deplin conștienți de natura meseriei lor. Ei știu că actoria implică anumite sacrificii și traversarea unor situații mai puțin puțin confortabile, cum ar fi momentele intime jucate cu diverși colegi de platou. Însă, de-a lungul timpului, au primit numeroase întrebări despre posibile momente de gelozie și cum reușesc să le gestioneze. Drept răspuns, Oana a făcut un videoclip pe rețelele de socializare prin care și-a surprins reacția la o scenă romantică filmată de soțul ei, Vlad Gherman, cu actrița Rebecca Nicolescu. În timp ce Vlad se amuza copios, Oana a mimat o stare de șoc și o prăbușire dramatică oe canapea.

Actrița a înregistrat scena și a publicat-o pe rețelele de socializare, însoțită de descrierea: „Când te-ai măritat cu un actor”.

Cristina Ciobănașu, comentariu neașteptat la postarea Oanei Moșneagu

Videoclipul s-a viralizat rapid pe rețelele sociale, strângând aproape 50 de mii de like-uri și peste 1.000 de comentarii. Fanii au apreciat deschiderea cuplului de a împărtăși astfel de momente și sinceritatea cu care au făcut-o.

Printre miile de mesaje, un comentariu s-a făcut remarcat. Acesta a venit chiar din partea Cristinei Ciobănașu, fosta parteneră de viață a lui Vlad Gherman.

„Sunteți prea amuzanți”, a scris actrița.

Nici sora actorului nu s-a putut abține din a comenta, Alexandra Gherman oferindu-se să sară în ajutorul Oanei: „Îmi zici dacă vrei să-l țin când dai”.

„Ce râde Vlad, dar vine și rândul lui”, a fost reacția altui internaut.

