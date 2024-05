Oana Roman a dat cărțile pe față. Vedeta a declarat cât o ajută fostul soț în creșterea fiicei sale, Isabela

Oana Roman își crește singură fiica, după despărțirea de Marius Elisei. Vedeta afirmă că fostul soț este complet absent din punct de vedere financiar, refuzând să plătească pensia alimentară pentru Isabela.

Vedeta a declarat că ezită să rezolve și problema alocației copilului, care este depusă într-un cont administrat de el și nici nu îi plătește pensia alimentară, care era una modică, de doar 500 de lei.

Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că Isabela o asistă în campaniile online și o răsplătește pentru munca depusă, având grijă de educația ei și din punct de vedere financiar. De asemenea, Isabela își vinde propriile tablouri, iar banii obținuți îi folosește pentru a ajuta copiii defavorizați.

„Da, ea știe că se muncește mult pentru bani. Mă ajută în munca mea și înțelege foarte bine că banii ăia care vin în fiecare lună înseamnă muncă și mă ajută. Îmi face poze, îmi face filmări, stă cu mine când editez, când montez, când pregătesc campaniile și a învățat foarte bine și a înțeles foarte bine că lucrurile astea costă”, a declarat Oana Roman pentru fiind întrebată dacă îi explică fetei sale că banii nu se câștigă ușor.

„Își vinde tablourile în fiecare an și cu banii strânși cumpără ajutoare pentru copiii nevoiași, asta a făcut anul trecut, vom face și anul acesta. Este foarte atentă cu banii. Tata îi dă tot timpul de Crăciun, de ziua ei, îi dă câte 100 de euro, de exemplu, și are foarte mare grijă cum cheltuie banii respectivi, adică e foarte atentă. De Revelion, la sorcovă, reușește să strângă destul de mulți bani și apoi și-i cheltuie cum știe ea, își cumpără anumite lucruri, dar nu e nesăbuită, adică e destul de echilibrată. Eu sper să înțeleagă că trebuie să fim responsabili în raport cu banii.”

s-a declarat nemulțumită de faptul că fostul ei soț nu plătește pensia alimentară și nici nu le-a dat acces la contul în care intră alocația lunară a Isabelei.

„Nu primește de la tatăl ei niciun fel de pensie alimentară. De când am divorțat, de 3 ani, nu s-a plătit pensie alimentară niciodată. Nu primește, de asemenea, nici măcar alocația, pentru că alocația intră într-un cont administrat de el și nu avem acces, cel puțin până astăzi (n.r. marți 21 mai) nu am primit acces la acel cont și pensia alimentară nu se plătește deloc. Practic, ea are doar banii ei, făcuți de ea, și banii munciți de mine, pe care îi cheltui ca să îi plătesc școala, pentru că este la o școală privată, toate activitățile, absolut toate cheltuielile”, a explicat Oana Roman.

„Nu doresc să discut cu dânsul absolut deloc. Am discutat pe cale oficială, prin e-mail așa cum și-a dorit și dânsul. I-am trimis 2- 3 e-mailuri în care l-am întrebat dacă dorește totuși să plătească această pensie alimentară. Nu mi-a răspuns niciodată la aceste emailuri, deci există și alte căi, vom vedea. Deocamdată am avut alte priorități. Slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt recunoscătoare că sunt capabilă să îmi întrețin copilul singură, fără probleme.”