Oana Roman: „Am avut multe privilegii în viața aceasta”. Ce spune despre familie

a fost la premiera filmului lui Lucian Viziru „Norocoșii: Scapă cine poate”, luni seara. În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre viața personală, kilograme și cu .

„Am avut multe privilegii”

„Toată lumea mi-a zis că am mai slăbit, dar eu nu m-am cântărit, dar e posibil, da! Rar mă mai cântăresc! Eu mă uit la haine. Dacă simt că nu-mi mai vine o haină, înseamnă că m-am îngrășat. Dacă mi-e largă, înseamnă că am slăbit, e simplu! Țin de patru ani fasting: 14, 16 ore, uneori ajung și la 18 ore de pauză. Destul de mult, dar m-am obișnuit așa și mi-e foarte ok. Am analizele bune”, a povestit Oana Roman, pentru .

Ea a vorbit și despre relația cu fiica ei. Cele două au deja planuri de vacanță.

„Am luat biletele, mergem la prietenele mele la Cannes. Isa ia vacanță pe 20 iunie și pe 21 am plecat. O să mă mut la un moment dat la Nisa, dar Isa e prea legată acum aici. Probabil că pensia mea va fi acolo. Isa a crescut, a început să se fardeze. Acum venim de la înot și de aceea nu are machiaj pe față. În rest, e cuminte. E un copil foarte bun”, a mărturisit Oana Roman.

Ea a mai declarat că se simte norocoasă, în ciuda greutăților din ultima perioadă.

Mă consider o norocoasă, per total, cu toate minusurile, problemele, neajunsurile, momentele grele. M-am născut într-o familie extraordinară, am avut o mamă și am un tată extraordinari. Nu vorbim de vreo moștenire apărută de nu știu unde sau vreun prinț pe cal alb, dar am avut multe privilegii în viața aceasta”, a mai spus ea.