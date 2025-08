Oana Roman s-a dus de urgență la Târgu Jiu. Ce a pățit fiica vedetei

Oana Roman a trăit o sperietură de zile mari! Vedeta a fost sunată să își ia fiica din Tabără, chiar când nu se aștepta. Oana a povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare.

Femeia obișnuiește să își țină la curent urmăritorii, cu privire la întâmplările din viața ei și așa a procedat și de această dată.

Isa, fiica Oanei Roman, se afla în tabără, la Târgu Jiu, când mama ei a fost sunată. Se pare că există o viroză printre copii și chiar dacă Isa nu a fost afectată, tot a trebuit să meargă să o ia.

„Trebuie să plec să o iau pe Isa din tabără. Ea nu a făcut nimic, dar au fost probleme cu o viroză printre copii. Se mai întâmplă, dar mă duc să o iau”, a transmis Oana Roman pe

De asemenea, aceasta a menționat că se poate declara norocoasă că are prieteni în localitate și au reușit să o preia pe Isa la ei acasă.

„Am un drum de făcut până la Târgu Jiu, dar totul va fi bine. Noroc că am prieteni acolo care au preluat-o deja”, a adăugat ea.

a mărturisit că o deranjează foarte tare faptul că . Cu toate acestea, a spus că nu știe cum să procedeze, pentru că nu o „lasă inima” să o pedepsească.

„Eu nu sunt deloc de acord cu faptul că Isa se machiază. Are propria ei trusă de machiaj, cumpărată de ea, cred că o să i le ascund într-o zi, nu știu ce să fac. La haine nu ne potrivim, ea are total alte gusturi de ale mele. Ne potrivim la pantofi și nici acolo nu avem aceleași gusturi.. Ale mele sunt foarte scumpe și nu are voie să se atingă de ele. Încă nu a început cu manichiura și pedichiura”, a spus Oana Roman, pentru