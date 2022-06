Oana Roman, dezvăluiri cutremurătoare despre viața amoroasă: „Nu știu dacă mai facem nuntă!”

Oana Roman trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marius Elisei. Relația celor doi a fost întreruptă, dar îndrăgostiții au reușit să o salveze. Partenerii au muncit mult la relația pe care au început-o acum mulți ani. Fiica lui Petre Roman a vorbit de mai multe ori despre crizele prin care a trecut și pe care a reușit să le depășească.

Oana Roman nu mai vrea nuntă cu Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți timp de mai mulți ani. Cei doi au fost și divorțați, dar nu au rezistat mult timp și s-au îmărcat. Se pare că relația tinerilor e una zbuciumată și are nevoie de pauze.

Fiica fostului premier al țării a decis să nu se mai căsătorească cu Marius Elisei. Cei doi stau împreună, dar

„Nu știu dacă mai facem nuntă! Nu avem noi răbdare să organizam evenimente acum. E posibil să-l iau de mână pe Marius într-o zi și să mergem doar noi la o biserică sau la o mânăstire. Să nu ne știe nimeni! Cred ca e mult mai bine așa! Dacă e o să ciocnim un pahar acasă, la noi în curte, cu 5 prieteni și asta basta.

Nouă ne merge bine în căsnicie acum, Slavă Domnului, sănătoși să fim! Ne mai certăm noi, ne mai ciondănim, ne împăcăm, ca în orice cuplu, dar, per total, e bine”, a precizat Oana Roman pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Schimbări radicale în viața Oanei Roman

Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună din anul 2013. Îndrăgostiții s-au cunoscut întâmplător. Vedeta a fost plecată în vacanță atunci când a primit primul mesaj de la viitorul său soț.

„Pe 3 ianuarie 2013 eram la munte cu prietena mea de suflet…ieșisem seara la un club și întâmplător am găsit pe Facebook un mesaj de la Marius. Primul mesaj de la el. Nu știam ca răspunzând la acel mesaj viața mea se va schimba radical și în scurt timp

După 9 ani, am adunat împreună o viata de amintiri și avem un copil minunat. Nu a fost ușor, nici lin. Ne am greșit reciproc de multe ori , mai avem încă multe de învățat și de făcut împreună dar am trăit multă fericire , multe împliniri și multe realizări”, a remarcat Oana Roman.