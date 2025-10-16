Oana Roman a făcut din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei. Mariajul lor a durat mai bine de opt ani și pare-se că nu a fost deloc unul fericit.

Totuși, deși au luat decizia de a se separa, abia recent femeia a început să povestească prin ce a trecut. Detaliile pe care Oana Roman le-a scos la lumină au șocat showbiz-ul.

Oana Roman: „Am luptat corp la corp cu viața ca să pot încheia relația”

Oana Roman este cunoscută pentru felul său liber de a fi și de a vorbi despre ce i se întâmplă. Totuși, lucrurile nu au stat dintotdeauna așa. Dacă în prezent femeia are curajul de a povesti orice, în trecut era mult mai rezervată, cel puțin în timpul în care a fost căsătorită.

Recent, a recunoscut că a fost o adevărată luptă aceea de a ieși din relația toxică pe care a avut-o cu tatăl copilei ei. Oana a precizat că fosta relație i-a dăunat foarte mult și a făcut-o extrem de nefericită.

„Am învățat că trebuie să te lupți când îți dorești un lucru, în sensul în care eu am luptat corp la corp cu viața, la propriu, ca să pot să reușesc să ajung în punctul în care să închei această relație. Această relație care, în ultimii ani, era extrem de dificilă. Extrem de toxică, extrem de grea, care m-a traumatizat profund, care mi-a dăunat profund și care mi-a adus foarte multă nefericire.

Am vorbit pe larg despre asta. Este ceva care simțeam la un moment dat că nu se mai termină. Nu știam ce să fac ca să închei, să evadez, să-mi recâștig libertatea, liniștea, echilibrul și a durat mult până am reușit asta, dar, într-un final, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit”, a declarat Oana Roman pentru

Ce a fost cel mai dureros pentru Oana Roman în fosta căsnicie

Întrebată fiind ce a fost cel mai greu de gestionat și ce a făcut-o să sufere cel mai tare, vedeta a mărturisit că faptul că nu putea „evada” din acea căsnicie a fost extrem de dureros.

Potrivit spuselor sale, nu numai ea era supusă unui abuz emoțional puternic, ci și Isa, fiica ei, și mama acesteia, care locuia împreună cu ei. Femeia se simțea în permanență ca între ciocan și nicovală, deoarece Marius Elisei avea o atitudine nepotrivită cu cea care i-a dat viață.

„Dureros a fost ceea ce am spus mai devreme, și anume că era extrem de greu, traumatizant și că nu reușeam să închei. El nu dorea să plece. Nu reușeam să mă înțeleg deloc cu el. Abuzul emoțional a fost foarte mare. Am fost supusă la un abuz emoțional foarte mare. Nu numai eu, ci și Isa și mama.

Atât timp cât mama a stat cu noi în casă, la rândul ei a fost supusă la un abuz emoțional și psihic din cauza lui. El avea o atitudine foarte urâtă la adresa ei. Vorbea foarte urât la adresa ei și eu trebuia să gestionez această situație, mai ales că era perioada de pandemie. Nici măcar nu puteam să plecăm din casă, și a fost foarte greu.

Urmele care rămân după o relație atât de toxică sunt foarte mari. Trec foarte greu. A trebuit să fac foarte mult timp terapie ca să reușesc să mă echilibrez cumva. Nu cred că m-am echilibrat 100% nici acum și, cumva, este un proces care continuă încă”, a adăugat vedeta.

Ce spune Oana Roman despre o nouă relație

Fiica lui Petre Roman a declarat că momentan nu se gândește la o altă relație. Aceasta a subliniat că va fi foarte atentă la alegerea pe care o va face și a spus că faptul că nu își dorește un bărbat în viața ei, nu anulează faptul că există doritori.