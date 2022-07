Oana Roman, jignită de un tânăr, în mediul online. Ce mesaj acid i-a transmis vedeta: „Are zero educație. Zero caracter”

Oana Roman nu scapă de hateri și mesajele lor jignitoare. Confruntându-se din nou cu această situație, vedeta a decis să dezvăluie identitatea unuia dintre tinerii care îi trimit mesaje supărătoare, relatează

Sătulă de jignirile primite în mediul online, să dezvăluie identitatea celor care îi trimit astfel de mesaje, începând cu cea a unui tânăr care a comentat pe seama aspectului ei fizic. Fiica lui Petre Roman a făcut observații dure la adresa internautului.

Oana Roman i-a transmis un mesaj dur unui tânăr care a jignit-o

Înainte să dezvluie identitatea celor care jignit-o, Oana a ținut să sublinieze că face acest lucru ca să îi arate lumii cum nu trebuie să se comporte în societate.

„Eu continui să postez mesaje de la oameni care au dezechilibre psihice grave, pentru că trebuie să aveți exemple despre cum nu trebuie să ajungeți să vă comportați vreodată în viața asta cu nimeni. Vreau să-i fac ”celebri” și să-i fac de râs, ca voi să înțelegeți că este vorba de așa nu și am să-i fac ”celebri” pe toți”, a anunțat Oana Roman înainte să dezvluie identitatea tânărulu.

Tânărului nu i-a plăcut aspectul fizic al vedetei

În postarea distribuită de Oana Roman se vede că tânărul a numit-o „grasă și urâtă”. Pe lângă aceasta el a avut și un „sfat”: „Nu-ți mai permite, tot grasă și urâtă ești”, i-a scris tânărul Oanei.

„Un băiețaș care o arde pe șampanii cu bani cine știe de unde, dar care are zero educație. Zero caracter. Așa NU!”, a fost reacția vedetei.

Această postare a fost făcută la doar o săptămână după ce din partea internauților, care au pus la îndoială faptul că a slăbit considerabil în ultimii ani.