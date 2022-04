Oana Roman, momente emoționante alături de tatăl ei. Ce spune vedeta despre revederea cu Petre Roman (FOTO)

Oana Roman a avut parte de câteva momente minunate petrecute alături de părinții ei. Vedeta și-a vizitat mama de ziua ei, iar a doua zi l-a revăzut pe tatăl său, Petre Roman.

Fiica lui Petre Roman a postat pe rețelele sociale o imagine alături de tatăl ei, alături de un mesaj emoționant. Oana a mers la serviciu la tatăl ei, acolo unde a mers însoțită de fiica sa.

Oana Roman, momente emoționante alături de tatăl ei

Vedea și-a vizitat tatăl la serviciu, la o Oana a mers alături de fiica ei la Petre Roman, care lucrează în prezent la Institutul Revoluției Române.

„Ieri am stat cu mama de ziua ei, azi am fost în vizită la tată. Ne era tare tare dor de el. Arată fabulos și am stat câteva ore și am povestit împreună. Me happy”, a scris Oana Roman pe contul său de Facebook.

Oana Roman a povestit că lături de tatăl ei și de fiica sa, la el la serviciu.

„Noi de azi dimineață am venit la tata, ieri am stat cu mama și azi am stat cu tata aproape toată dimineața. Am venit la el la birou și Iza a fost foarte încântată că s-a întâlnit cu el.

I-a dat tata și o carte cu dedicație și acum plecăm pentru că am o filmare și multă treabă prin oraș, dar întâlnirea cu tata a fost foarte drăguță. Și am să vă arăt, suntem la el la birou, suntem la Institutul Revoluției Române unde tata este director. I-a povestit Izei multe lucruri interesante azi… și a fost… îmi era dor, îmi era tare dor de el”, a povestit Oana Roman, potrivit

Unde lucrează Petre Roman

Așa cum a povestit Oana Roman în mediul online, Petre Roman este director la Institutul Revoluției Române. Vedeta a povestit în mediul online cum a decurs o zi la tatăl său la serviciu și mai ales ce a învățat Iza de la bunicul ei.

Oana Roman s-a bucurat de câteva momente minunate alături de tatăl ei, care i-a prezentat fiicei sale o parte din activitatea lui.

Oana Roman și-a serbat mama

Fiica lui Petre Roman a mers, cu o zi înainte de vizita la Institutul Revoluției Române, la mama ei. Mioara Roman și-a serbat ziua alături de cele două fete, Oana și Catinca, dar și alături de nepoata ei, Iza.

„Azi mama a împlinit 82 de ani. Am sărbătorit o acasă, în familie! S a bucurat , a suflat în lumânări și am petrecut o după amiaza frumoasa împreună. I am comandat pește, mâncarea ei preferata și tort de ciocolata. La mulți ani mama!”, a scris Oana Roman în data de 19 aprilie, pe Facebook.