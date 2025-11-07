Oana Roman se numără printre vedetele care profită de perioada de Black Friday pentru a face cumpărături, dar totodată, are grijă să nu facă achiziții impulsive. Vedeta și-a dezvăluit tactica prin care evită faimoasele „țepe” din această perioadă, asigurându-se că profită de reducerile reale. Fiica ei, Isa, a fost principala beneficiară a primelor cumpărături făcute deja, dar Oana Roman are pe lista de priorități un obiect electrocasnic scump.
Oana Roman a dezvăluit că nu face cumpărături compulsive, achiziționând doar ceea ce este necesar. Cu toate acestea, a profitat deja de primele reduceri pentru a-i face cadouri Isei. Printre achizițiile deja făcute se numără o lampă de bucătărie și diverse articole vestimentare pentru fiica ei.
„Eu mai mult vând de Black Friday, decât cumpăr. Dar mi-am luat deja niște lucruri, nu neapărat multe. Am prins niște reduceri și mi-am luat o lampă de bucătărie, niște chestii pentru Isa, și am profitat de reduceri, i-am luat ei niște adidași New Balance, niște cizme de brand, pe care le-am găsit la un preț foarte bun, mi-am mai luat și eu niște cizme de ploaie. Am luat și pijamale de Crăciun, pentru ședința foto pe care o vom face. Eu nu cumpăr compulsiv de obicei, îmi iau ce am nevoie”, a declarat Oana Roman, pentru Cancan.
Pe lângă micile plăceri, Oana Roman are pe lista de cumpărături un obiect scump și esențial: o mașină de spălat rufe. Vedeta a precizat că începe să își facă documentarea cu ceva timp înainte, astfel încât să se asigure că reducerile sunt reale. Datorită acestei tactici, nu i s-a întâmplat niciodată să fie victima vreunei „țepe”.
„Vreau să mă uit, în schimb, de o mașină de spălat rufe, pentru că trebuie să o schimb și va trebui să verific puțin ofertele.
Nici nu mi s-a întâmplat să iau vreo țeapă de Black Friday, pentru că mereu verific prețurile dinainte și nu există riscul acesta. Spre exemplu, adidașii Isei, știam că ei costă cam 190 de euro, iar eu i-am luat cu 100 de euro, a meritat. Nu prea îmi iau eu țeapă, pentru că urmăresc totul”, a explicat Oana Roman.