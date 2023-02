Oana Roman regretă timpul petrecut alături de Marius Elisei: „M-am complăcut prea mult timp”

Oana Roman a realizat că pe parcursul vieții sale a făcut mai multe greșeli pe care acum a ajuns să le regrete. Ea susține că relația cu Marius Elisei a fost mereu sortită eșecului.

Fiica lui Petre Roman se luptă zilnic cu stresul și oboseală, lucru ce i-a cauzat mici probleme de sănătate.

Regretă anii pierduți

După ce a , Oana Roman le-a spus urmăritorilor săi că s-a ales cu un herpes pe buză din cauza oboselii și stresului.

„Mi s-a dus rujul pentru că am făcut herpes. De oboseală și de stres. Cred că e a treia oară în viață când fac herpes.”, a explicat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Vedeta a venit cu mai multe sfaturi pentru fanele sale, pe care le îndeamnă să învețe din greșelile ei și să nu forțeze relații în care nu se simt fericite.

„Poate puteți învăța din experiența mea de viață. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic. Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum 2 ani când am divorțat. E dureros să văd că, efectiv, nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am mai avut vreodată.”, a fost declarația Oanei Roman pe Instagram.

alături de fostul său soț și consideră că trebuia să se orienteze după propria intuiție.

„Nu pierdeți timp dacă simțiți că nu se mai poate, cu orice risc. Chiar dacă e greu, chiar dacă rămâneți singure, chiar dacă poate nu aveți din ce trăi. Nu mai pierdeți timpul pentru că pierdeți timp prețios care nu se mai întoarce. Și da, eu am ajuns la concluzia că da, recunosc și îmi asum, am eșuat lamentabil în relația de cuplu pe care am avut-o cu soțul meu și din cauza lui, și din cauza mea. M-am complăcut prea mult timp într-o situație care nu-mi era confortabilă, în care nu eram fericită și am pierdut timp și ani prețioși pe care n-o să-i primesc înapoi, așa că luați atitudine dacă vă simțiți prost într-o relație și nefericite.”, a adăugat Oana Roman.