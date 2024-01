Oana Roman, revoltată pe Internet! Ce o nemulțumește pe fiica Mioarei Roman: „Mi s-a părut foarte scump pentru salariile din România”

Oana Roman, una dintre pentru reacțiile din mediul online și cunoscută pentru scandalul dintre ea și fostul soț, Marius Elisei, a postat un videoclip pe TikTok, unde părea că este foarte revoltată după ce a cumpărat câteva alimente dintr-un supermarket.

Ce o nemulțumește pe fiica Mioarei Roman

Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, Oana Roman a împărtășit și de această dată ce i s-a întâmplat, așa că le-a arătat urmăritorilor săi ce a putut cumpăra cu 70 de lei.

„O să vă arăt ce am cumpărat azi cu 70 de lei și 48 de bani. O sticlă de lapte de un litru și jumătate, un pachet de unt care, atenție, era la reducere 20%, două iaurturi cu afine, 4 iaurturi cu căpșuni, o pungă de cacao instant și 3 banane. Toate aceste lucruri au costat 70 de lei, adică 14 euro. Eu acum vă întreb, în Franța, în Germania, în Italia, în Spania, lucrurile astea costă 14 euro? Sau ce poți cumpăra într-o altă țară europeană cu suma de 14 euro? Practic sunt 6 iaurturi, un pachet de unt, 3 banane, o pungă de cacao instant și o sticlă de lapte”, a spus Oana Roman într-un clip video publicat pe TikTok.

Internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii. Clipul Oanei Roman a stârnit un val de reacții, în special al celor care o urmăresc din străinătate.

„Toate produsele cumpărate fac parte din categoria alimentelor de top”, „O sticlă de lapte în Madrid este 1€ ,iaurt depinde de marca punem aproxima cele 4 iaurturi 1€, 3 banane sunt aproximativ 1.50€, 2 iaurturi afine 2.50€”, „Pot costa 14 euro, dar salariul lor este de minim 1200 euro”, „Prețurile din România sunt cam la fel și în Germania!!”, „Italia cu 14€ iei 2 kilograme de mere și 2 kilograme de pere. Și cam asta iei”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Oana Roman, pe TikTok.

ce am cumpărat cu 70 de lei la Mega. foarte scump mi s a părut comparativ cu salariile din România. voi ce credeți?

Oana Roman, acuzată de infidelitate de Marius Elisei, fostul ei soț

Nu de mult, la adresa fostei sale soții, Oana Roman. El a acuzat-o de infidelitate. După ce au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc, Marius Elisei o acuză pe Oana că a avut o escapadă la mare și că fata Mioarei Roman l-a înșelat cu un om de afaceri.

„Eu, dacă îți zic ceva despre o persoană, tu te aprinzi? Iei foc? Când a plecat la mare, a plecat cu Vica Blochina și încă o fată. S-au cazat toate trei într-un hotel, după care, seara sau pe la prânz spre seară, s-au dus la o cherhana, unde era evenimentul respectiv. S-au dus acolo, a venit seara, ea, între timp, vorbea cu respectivul. L-a chemat acolo. După aia, am primit un telefon: «Băi, e Oana aici». Zic: «Bine, mă, las-o».

M-au sunat foști paparazzi, nu mai lucrează de 3-4 ani. Nici nu ne împăcasem. Vine tipul respectiv, fac poze împreună, după care ea ce face? Se duce la om acasă să semneze contractul, noaptea, rămâne până a doua zi dimineață să semneze contractul. Ea s-a dus la el. Știu cine e omul.

Atunci mi-am zis eu: «Pentru copil, cu omul ăsta nu este ok». M-am dus acasă și am întrebat-o pe Isabela cum e și dacă își dorește să revină acasă, după care ea l-a anunțat pe el că eu am venit acasă. I-am luat telefonul și am văzut toată convorbirea. E și el divorțat, are o fetiță. Nici nu contează, te duci și semnezi contracte noaptea, la el acasă”, a spus Marius Elisei.