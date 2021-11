Oana și Viorel Lis, loviți de Covid-19: „Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc”

Oana și Viorel Lis trec prin clipe teribile. Soții s-au infectat cu noul coronavirus. Cei doi sunt internați la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

De ce au ajuns la spital

Oana a fost cea care a adus boala acasă, după care s-a infectat și Viorel Lis. Soții sunt internați în același salon.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza trei. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată”, a precizat Oana Lis pentru Cătălin Măruță.

Cum se simte Viorel Lis

Femeia speră să se vindece cât mai răpid și să treacă cu „brio" prin momente cumplite.

„El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat. Este o formă medie zic eu. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Cu greu am ajuns la spital. Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă! Vreau la mall. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a mai spus Oana, în cadrul aceluiași interviu.