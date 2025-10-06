B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”

Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”

B1.ro
06 oct. 2025, 16:35
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Foto: Facebook/Roxana Vancea
Cuprins
  1. Ce fac Roxana Vancea și fiii ei, duminica
  2. Cum este Roxana Vancea în postura de nașă
  3. Cum reușește Roxana Vancea să se mențină în anotimpul rece

Roxana Vancea și fiii ei, în vârstă de 4 și 8 ani, au deja propriul lor obicei în zilele de duminică. Fiind o fire credincioasă, vedeta a încercat să le insufle și celor mici  iubirea pentru Dumnezeu.

Ce fac Roxana Vancea și fiii ei, duminica

Vedeta este o mamă model și are grijă de fiii ei nu doar din punct de vedere psihic, emoțional și fizic, ci și spiritual. Roxana Vancea își dorește să cultive în Zian, în vârstă de 4 ani, și Milan, de 8 ani, iubirea față de Dumnezeu.

Duminica, cei mici merg să se spodevească, iar Roxana încearcă să îi învețe că acest obicei creștinesc este mai mult decât o tradiție de familie, ci un gest de apropiere de Dumnezeu. Cei mici par să primească bucuroși inițiativa mamei, ba chiar, spune Roxana Vancea, au dezvoltat o conexiune aparte cu părintele care slujește la biserică.

„Pentru mine, împărtășirea copiilor este un moment foarte important, un dar pe care încerc să îl cultiv în sufletele lor încă de mici. Cred că este esențial ca ei să crească având o legătură vie cu biserica și cu Dumnezeu, să înțeleagă că nu este doar o tradiție, ci o întâlnire reală cu Hristos, care le aduce pace, curățenie și bucurie.Îi duc la biserică în fiecare duminică, iar împărtășirea a devenit un firesc al vieții noastre de familie. Este o bucurie să îi văd cum se apropie de Sfântul Potir cu inimile deschise și cu zâmbetul pe chip, iar pentru mine, ca părinte, e cea mai mare împlinire — să știu că învață să-L iubească pe Dumnezeu și să crească în credință.

În plus, la biserica unde mergem noi, părintele i-a cucerit de la primele interacțiuni. Zian chiar mă amenință atunci când îl cert că mă pârăște părintelui”, a povestit Roxana Vancea pentru Click!

Cum este Roxana Vancea în postura de nașă

Roxana Vancea iubește copiii și, dată fiind și apropierea de religie, are deja doi finuți. Botezul celui de-al doilea a avut loc în luna mai a acestui an, iar Roxana Vancea mărturisește că abia așteaptă ca cel mic să mai crească pentru a-l lua cu ea la diverse activități.

„Ne-am creștinat și finuțul tot aici. Încerc să fiu o nașă implicată. Am noroc că și fina mea e foarte credincioasă. Și-l duce la împărtășit pe cel mic. Aștept să crească să-l pot lua după mine și pe el la activități. Că eu sunt numai într-o plecare cu copiii”, a mai spus Roxana Vancea.

Cum reușește Roxana Vancea să se mențină în anotimpul rece

Deși cei mai mulți oameni se îngrașă în perioada rece a anului, Roxana Vancea susține că ea arată cel mai bine iarna. Nu este magie sau noroc, ci faptul că ajunge să petreacă mai mult timp în sala de fitness.

„Eu mereu arăt mai bine iarna pentru că stau mai mult în sală”, a mărturisit Roxana Vancea.

Tags:
Citește și...
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Monden
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Monden
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația
Monden
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația
Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)
Monden
Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)
Flavia Mihășan, secrete din culisele relației cu Andrei Ciobanu. Cu ce a dat-o pe spate comediantul
Monden
Flavia Mihășan, secrete din culisele relației cu Andrei Ciobanu. Cu ce a dat-o pe spate comediantul
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)
Monden
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)
S-a înțeles greșit! Două foste ispite de la „Insula Iubirii” nu au format niciodată un cuplu! Despre cine este vorba
Monden
S-a înțeles greșit! Două foste ispite de la „Insula Iubirii” nu au format niciodată un cuplu! Despre cine este vorba
Dan Alexa: „Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta”. Ce relație are cu copiii săi
Monden
Dan Alexa: „Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta”. Ce relație are cu copiii săi
Cum este alintată Adela Popescu de fiul cel mijlociu: „Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama”. Ce a povestit actrița despre copiii ei
Monden
Cum este alintată Adela Popescu de fiul cel mijlociu: „Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama”. Ce a povestit actrița despre copiii ei
Carmen Trandafir: „A trebuit să îl întreb de două ori”. Cum a fost cerută în căsătorie
Monden
Carmen Trandafir: „A trebuit să îl întreb de două ori”. Cum a fost cerută în căsătorie
Ultima oră
16:58 - Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:40 - Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:24 - Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
16:08 - PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
15:57 - Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic