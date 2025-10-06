Roxana Vancea și fiii ei, în vârstă de 4 și 8 ani, au deja propriul lor obicei în zilele de duminică. Fiind o fire credincioasă, vedeta a încercat să le insufle și celor mici iubirea pentru Dumnezeu.

Ce fac Roxana Vancea și fiii ei, duminica

Vedeta este o mamă model și are grijă de fiii ei nu doar din punct de vedere psihic, emoțional și fizic, ci și spiritual. Roxana Vancea își dorește să cultive în Zian, în vârstă de 4 ani, și Milan, de 8 ani, iubirea față de Dumnezeu.

Duminica, cei mici merg să se spodevească, iar Roxana încearcă să îi învețe că acest obicei creștinesc este mai mult decât o tradiție de familie, ci un gest de apropiere de Dumnezeu. Cei mici par să primească bucuroși inițiativa mamei, ba chiar, spune Roxana Vancea, au dezvoltat o conexiune aparte cu părintele care slujește la biserică.

„Pentru mine, împărtășirea copiilor este un moment foarte important, un dar pe care încerc să îl cultiv în sufletele lor încă de mici. Cred că este esențial ca ei să crească având o legătură vie cu biserica și cu Dumnezeu, să înțeleagă că nu este doar o tradiție, ci o întâlnire reală cu Hristos, care le aduce pace, curățenie și bucurie.Îi duc la biserică în fiecare duminică, iar împărtășirea a devenit un firesc al vieții noastre de familie. Este o bucurie să îi văd cum se apropie de Sfântul Potir cu inimile deschise și cu zâmbetul pe chip, iar pentru mine, ca părinte, e cea mai mare împlinire — să știu că învață să-L iubească pe Dumnezeu și să crească în credință.

În plus, la biserica unde mergem noi, părintele i-a cucerit de la primele interacțiuni. Zian chiar mă amenință atunci când îl cert că mă pârăște părintelui”, a povestit pentru Click!

Cum este Roxana Vancea în postura de nașă

Roxana Vancea iubește copiii și, dată fiind și apropierea de , are deja doi finuți. Botezul celui de-al doilea a avut loc în luna mai a acestui an, iar Roxana Vancea mărturisește că abia așteaptă ca cel mic să mai crească pentru a-l lua cu ea la diverse activități.

„Ne-am creștinat și finuțul tot aici. Încerc să fiu o nașă implicată. Am noroc că și fina mea e foarte credincioasă. Și-l duce la împărtășit pe cel mic. Aștept să crească să-l pot lua după mine și pe el la activități. Că eu sunt numai într-o plecare cu copiii”, a mai spus Roxana Vancea.

Cum reușește Roxana Vancea să se mențină în anotimpul rece

Deși cei mai mulți oameni se îngrașă în perioada rece a anului, Roxana Vancea susține că ea arată cel mai bine iarna. Nu este magie sau noroc, ci faptul că ajunge să petreacă mai mult timp în sala de fitness.

„Eu mereu arăt mai bine iarna pentru că stau mai mult în sală”, a mărturisit Roxana Vancea.