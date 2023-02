Olivia Steer a renunțat complet la două produse din alimentația sa, iar schimbările pe care le-a observat sunt majore: „Mă trezesc mai odihnită”

Recent, Olivia Steer a anunțat că a scos complet din alimentația sa două produse, mai exact cafeaua și sarea.

Astfel, soția lui Andi Moisescu a vorbit despre schimbările pe care le-a observat de când a renunțat complet la aceste produse.

Olivia Steer a renunțat complet la cafea și sare

În urmă cu aproxivativ 15, Olivia Steer a adoptat stilul raw-vegan și a renunțat complet la carne. Recent, soția lui Andi Moisescu a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care mărturisește că a renunțat să mai bea cafea și să mai consume sare.

În urma acestei schimbări, aceasta a observat că pielea sa este mai hidratată și se trezește mai odihnită. Olivia a spus că își va ține la curent fanii cu schimbările pe care le va observa în perioada următoare, după ce a eliminat aceste două produse din alimentația ei.

„S-au făcut 6 săptămâni de când nu mai beau cafea. Remarc că tenul și buzele îmi sunt mai hidratate, rinichii lucrează din plin (judecând , de manual), mă trezesc mai odihnită, mai calmă și, deci, sunt mult mai greu de stârnit. Nu știu unde voi ajunge în ritmul ăsta, dar vă voi ține la curent, chiar și de departe!”, a transmis Olivia Steer în mediul online, potrivit .

„Oricât ne nepopular ar suna: în continuare sunt raw-vegană”

În urmă cu două zile, aceasta a mai făcut o postare pe rețelele de socializare, unde spune că în continuare nu consumă cafea și sare.

„Nu putem fi fericiți într-o lume nefericită, ce se împarte pe sine în buni și răi, pe criterii de rasă, etnie, religie, opinie politică sau personală, gata la cea mai mică tresărire, să elimine, prin tăieri, sfârtecări, explozii și cutremure, hălci de carne sau membre întregi, din propriul trup, de dragul adevărului absolut. Sau binelui suprem, cu forța. Sau păcii lumii, câștigate cu tunul. Sau sănătății publice, prin proceduri medicale riscante, dar obligatorii.

Au mai încercat-o și alții, prin cele mai odioase metode, pe care nici un om normal la cap nu le poate trece în derizoriu. Sau cu vederea. De aceea avem, azi, Codul de la Nürnberg – suma neuitărilor, durerilor și principiilor noastre, ale tuturor. Cine țintește nobil și eroic Binele Suprem, Adevărul Absolut, visează, de fapt, în secret, Puterea Totală, pentru sine, ca un dictator nemărturisit, ce e, dar cu speranțe mari de învestire grabnică.

De aia sunt mai bune . Iar, când nu sunt posibile, măcar toleranța. Măcar atât… PS: Oricât de nepopular ar suna: în continuare, sunt raw-vegană. Nu mai beau nici cafea, de o lună jumate. De o săptămână, am renunțat și la sare. Now, shoot me! Or shoot me not…”.