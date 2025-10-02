Timp de ani la rând, oțetul de mere a fost considerat un remediu-minune în lupta cu. Mii de articole și sfaturi virale de pe internet recomandau consumul zilnic al acestuia, pe stomacul gol, ca o metodă simplă și naturală pentru accelerarea metabolismului și arderea grăsimilor. Însă, potrivit celor mai recente informații, această practică nu are bază științifică solidă.

una dintre cele mai importante publicații medicale din lume, a anunțat retragerea sprijinirii studiului care a stat la baza acestui trend global, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la eficiența reală a oțetului de mere în procesul de slăbire.

De ce nu mai este considerat eficient oțetul de mere pentru slăbit

Cercetarea publicată în anul 2024 sugera că dozele mici de oțet de mere, consumate zilnic, ar putea ajuta persoanele supraponderale să slăbească. Rezultatele păreau promițătoare și au dus la popularizarea rapidă a acestei metode la nivel mondial. Însă, la scurt timp după publicare, specialiștii au început să pună la îndoială calitatea studiului și veridicitatea concluziilor.

Printre principalele motive invocate de BMJ pentru retragerea studiului se numără descrierea insuficientă a metodelor folosite, probleme în analiza statistică a datelor și nerespectarea obligației de înregistrare prealabilă a cercetării. În plus, rezultatele nu au putut fi replicate de echipe independente, iar analiza aprofundată a scos la iveală nereguli majore în seturile de date.

„Rezultatele studiului nu sunt de încredere și nu ar trebui să fie citate sau utilizate în viitoare rapoarte”, a declarat Helen Macdonald, editor de Etică a Publicațiilor și Integritate a Conținutului la BMJ Group.

Cum explică autorii cercetării erorile descoperite

După apariția problemelor, autorii studiului au recunoscut că în cadrul cercetării au existat greșeli, dar au subliniat că acestea nu au fost comise cu intenție. Ei și-au exprimat acordul față de retragerea lucrării și au declarat că susțin decizia redacției.

De cealaltă parte, reprezentanții BMJ au transmis că vor continua să fie vigilenți și să acționeze rapid ori de câte ori există suspiciuni privind conținutul publicat, pentru a proteja integritatea științifică și încrederea publicului.

„Această retragere reflectă abordarea noastră proactivă în investigarea îngrijorărilor legate de conținutul publicat. Vom acționa atunci când este necesar, pentru a menține transparența și pentru a corecta înregistrările științifice. Gestionăm plângerile cât mai rapid posibil, dar este esențial ca protocolul stabilit să fie respectat”, a explicat reprezentanta BMJ.