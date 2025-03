Otilia Bilionera se pregătește de nuntă: „Nu m-am imaginat niciodată mireasă”

, în vârstă de 32 de ani, se pregătește de din și caută o locație pentru eveniment, scrie .

Pregătiri de nuntă

„Soțul meu a venit o săptămână în țară și apoi am plecat împreună în Turcia pentru două săptămâni pentru că trebuie să căutăm locație pentru nunta pe care vrem să o facem vara asta la Istanbul. Cred că vor fi minim 500-600 de invitați. O să fac și o nuntă la Moldova, cu tradițiile mele”, a povestit cântăreața.

Otilia a declarat că nu s-a imaginat niciodată mireasă și încă nu știe ce fel de rochie o să aleagă.

„Nu m-am imaginat niciodată mireasă. Îmi vine greu să aleg rochia de mireasă, nu prea sunt cu ele. Cred că îmi voi lua o rochie simplă…”, a adăugat ea.

Cântăreața a vorbit și despre relația ei cu soțul turc.

„Sunt îndrăgostită, destul de matură, am o vârstă la care conștientizez o relație… Nu am un soț gelos, chiar îi place să fiu mereu aranjată, să mă îmbrac frumos. El îmi arată tot felul de destinații pentru luna de miere dar știe că îmi este frică de avion. În Turcia mergem cu mașina, nu vreau să mă urc în avion. Am renunțat și la câteva concerte din cauza fricii de avion. Nu știu unde o să mergem în luna de miere”, a spus Otilia.