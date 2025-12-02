B1 Inregistrari!
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor"

Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 14:41
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Paula Seling. Sursa foto: Captură video - Liana Stanciu / YouTube
Cuprins
  1. Paula Seling a povestit cum a ajutat-o Dumnezeu
  2. Paula Seling: Cred că am fost printre primii, dacă nu prima, care a cântat la televiziunile publice cântece religioase

Paula Seling a mărturisit că L-a simțit cel mai aproape pe Dumnezeu atunci când a căzut şi și-a fracturat clavicula: „mi-a vorbit sub forma intuiţiei (…) că o să fie bine, că există un rost mult mai profund în spatele tuturor suferinţelor ce urmează”. Artista a susținut că atunci când ai încredere în Dumnezeu și te lași pe mâinile Lui, „toate lucrurile se aşază ca un puzzle exact la locul lor”

Paula Seling a povestit cum a ajutat-o Dumnezeu

Întrebată de Pro TV care e cea mai preţioasă lecţie de viaţă pe care a învăţat-o, cântăreața a răspuns: „Că nu există nimic fără Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu pune praful său minune peste orice lucru pe care vrei să-l faci, atunci toate lucrurile se aşază ca un puzzle exact la locul lor. Şi pentru a se întâmpla asta, trebuie să ai încredere, să te laşi în mâinile Cerului, exact ca o bărcuţă pe un râu, şi te va purta acolo unde ai nevoie să fii”

Ea a rememorat și când L-a simţit pe Dumnezeu cel mai aproape de ea: „Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor. Şi a fost alături de mine, mi-a vorbit sub forma intuiţiei (…) că o să fie bine, că există un rost mult mai profund în spatele tuturor suferinţelor ce urmează, şi am înţeles că aşa trebuie să fie”.

Paula Seling: Cred că am fost printre primii, dacă nu prima, care a cântat la televiziunile publice cântece religioase

Paula a mai susținut că, în principiu, o face fericită să cânte și că a fost probabil chiar prima artistă care a cântat la televiziunile publice cântece religioase tocmai pentru că a vrut ca astfel să-i ajute și pe alții să se vindece.

„Depinde de la zi la zi (ce mă face fericită). Dar, în principiu, mă face fericită să cânt, cântecul este remediul meu pentru orice. Vocea şi bucuria de a cânta mă ridică mereu. Niciodată nu am cântat cântece fără o aură de lumină în ele, un mesaj pozitiv care să ajute oamenii să zâmbească şi să se simtă de partea luminoasă a lumii. (…)

Cred că am fost printre primii, dacă nu prima, care a cântat la televiziunile publice cântece religioase. Am făcut asta din dorinţa de a dărui, de a-i ajuta şi pe alţii să se vindece”, a mai afirmat Paula Seling.

