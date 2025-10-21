B1 Inregistrari!
Paula Seling, despre consecințele accidentului suferit: „Mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme"

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 10:07
Sursa foto: Instagram Paula Seling
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „E complicat”
  3. „Totul era minunat”

Paula Seling a vorbit despre accidentul pe care l-a avut în timp ce se deplasa la cumpărături cu trotineta electrică. În graba sa după roșii, artista a ajuns să aibă probleme serioase. Și-a fracturat clavicula.

Ce s-a întâmplat

Paula Seling, acum în proces de recuperare, a vorbit despre accidentul de acum trei luni. Aceasta a spus că se grăbea să ajungă la magazin pentru a lua niște roșii.

„O să mai dureze vreo trei luni. Recuperarea e grea. Eu am făcut o cascadorie. Tu știi că eu, când fac cascadorii, trebuie să fie memorabile. Dacă fac o treabă o fac bine…Am căzut de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula. Mergeam să cumpăr roșii. M-am dus pentru că aveam oaspeți și voiam să îi uimesc cu o salată, nu mai aveam roșii, m-am dus repede”, a mărturisit aceasta, în podcastul „Acasă la Măruță”, conform Click.

„E complicat”

Accidentul i-a complicat viața. Aceasta a fost informată de medic că va avea mereu umărul căzut.

„Din păcate, am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula. E complicat pentru că mușchiul sternocleidomastoidian trăgea de ea în sus și restul musculaturii trăgea în jos. În două zile și jumătate s-a deplasat cu doi centimetri și jumătate, iar maximul care se putea obține printr-o lipire naturală era doar o pseudo-articulație. Atunci mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”, a mai spus artista.

„Totul era minunat”

Paula Seling privește în urmă, în timp ce se recuperează, și conștinetizează cât de important este să te bucuri de viață căci aceasta este imprevizibilă.

„Când nu te aștepți, totul era minunat… De aici învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă pentru că întotdeauna există alții care trec prin lucruri mai grele. În fiecare clipă când suntem sănătoși, suntem bine, râdem, cel mai important este că suntem sănătoși”, a spus ea.

